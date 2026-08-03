Criza de apă pe Nistru: Guvernul transmite încă patru motopompe către Primăria capitalei și SA „Apă-Canal Chișinău”

Reprezentanții Guvernului au pregătit transmiterea a încă patru motopompe către Primăria municipiului Chișinău și SA „Apă-Canal Chișinău”, în contextul unei potențiale crize pe Nistru, anunță luni, 3 august, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici.

Decizia vine după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută din partea autorităților din Chișinău.

„În total, Guvernul furnizează cinci unități, cu o capacitate totală de 5200 m³/h cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria municipiului Chișinău să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize. O motopompă a fost transmisă încă de vineri și pusă în funcțiune duminică”, a scris Ciorici pe pagina sa de Facebook.

Anterior, prim-ministrul Vasile Tofan anunța că Guvernul urma să furnizeze cinci motopompe pentru stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. „Asigurarea cu apă a cetățenilor, în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk, trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre Guvern sau despre autoritățile locale. Primăria capitalei a solicitat, zilele trecute, ajutorul Guvernului, mai exact furnizarea unor motopompe, în scopul desfășurării unor lucrări de capacitare a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Asigurarea cu apă a cetățenilor nu trebuie să fie un subiect de dezbatere și nu voi accepta politizarea acestuia. Am dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale (MAI) a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor realizate de Primăria Chișinău. O motopompă, cu capacitatea de 1200 m³/h, este deja la Vadul lui Vodă și a fost pusă astăzi în funcțiune. Mâine vor fi eliberate suplimentar 4 motopompe de mare capacitate. În total, Guvernul va furniza 5 unități, cu o capacitate totală de 5200 m³/h cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize. Solicit tuturor părților implicate, atât instituțiilor subordonate Guvernului, cât și celor subordonate Primăriei capitalei, să colaboreze pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât, în eventualitatea unei crize pe Nistru, locuitorii municipiului Chișinău să fie asigurați cu apă”, a comunicat Vasile Tofan.

Vineri, 31 iulie, Comisia Nistreană s-a întrunit într-o nouă ședință extraordinară pentru a evalua situația hidrologică de pe Nistru, prognozele pentru perioada următoare și măsurile necesare în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk.

„În urma discuțiilor, s-a convenit că, în următoarele două săptămâni, volumul de apă deversat în Nistru, spre R. Moldova, va fi de 85 m³/s, cu 15 m³/s mai puțin decât nivelul din prezent. Măsura are scopul de a economisi apa și de a menține un debit suficient al Nistrului pentru o perioadă cât mai îndelungată”, potrivit Ministerului Mediului.

În această perioadă, autoritățile vor monitoriza nivelul Nistrului și împreună cu operatorii de apa canal, vor întreprinde măsurile necesare, pentru a ne asigura că stațiile de captare vor funcționa în continuare, precizează Ministerul.