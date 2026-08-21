Un bărbat a fost condamnat la închisoare, după ce a evadat din Penitenciarul „Pruncul” și a fost găsit la o stație PECO. Potrivit acestuia, el a vrut „să consume alcool, apoi să revină în penitenciar”

Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare, după ce în 2025 a evadat din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul și a fost identificat la o stație PECO de către oamenii legii. Acesta nu și-a recunoscut vina, invocând că „a vrut să consume alcool, apoi să revină în penitenciar și să își procure provizii pentru Paște, întrucât se apropiau sărbătorile”, informează Procuratura Generală (PG).

La momentul evadării, bărbatul în vârstă de 52 de ani își ispășea pedeapsa de 1 an și 6 luni de închisoare pentru pungășie. Potrivit probelor administrate, după ce și-a ispășit mai mult de jumătate din pedeapsă, fiind deținut într-un sector cu regim deschis, în aprilie 2025 acesta a pus la cale un plan de evadare.

„În jurul orei 21:00, în timp ce angajatul penitenciarului efectua verificarea de seară, condamnatul, fără învoirea conducerii penitenciarului a părăsit samavolnic teritoriul instituției. Acesta a fost localizat, aproximativ patru ore mai târziu, la o stație PECO. Potrivit declarațiilor angajatului penitenciarului, în timp ce verifica sectoarele, acesta l-a observat pe inculpat în zona barelor de sport, iar comportamentul său i s-a părut suspect. Angajatul l-a condus pe deținut în sector, însă, câteva minute mai târziu, după efectuarea verificărilor înainte de închiderea sectorului, a constatat că acesta nu se mai afla în cameră”, scrie PG.

Potrivit altor probe administrate în cauză, inculpatul ar fi solicitat un taxi chiar lângă penitenciar, care l-ar fi preluat și transportat în direcția benzinăriei. Instanța l-a recunoscut vinovat și i-a stabilit pedeapsa de un an de închisoare. Sentința este cu drept de apel, au precizat procurorii.