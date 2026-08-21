Cei șapte inculpați în dosarul de escrocherie de la Agenția Rezerve Materiale a MAI au fost ACHITAȚI. Cum și-a motivat instanța decizia

Toți cei șapte inculpați din dosarul privind achiziționarea de către Agenția Rezerve Materiale a Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a 25 mii de metri pătrați de tablă profilată, pentru care procurorii susțineau că statul a fost prejudiciat cu peste 3,7 milioane de lei, au fost achitați. Sentința a fost pronunțată ieri, pe 20 august 2026, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, de judecătoarea Olga Bejenari, care a constatat că faptele imputate nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii.

În dosar au fost judecați Nichifor Ioncu, șef al Direcției administrare rezerve de stat, Nicolae Seminahin, director adjunct al Agenției Rezerve Materiale, Roman Dovbenco și Veaceslav Iurcu, specialiști principali în cadrul Direcției rezerve materiale de stat, dar și trei reprezentanți ai SC Kass Expo International Corp SRL: Ruslan Alass, director comercial, Elena Țugulea, administrator, și Ion Sorocean, manager de transport.

Cazul a pornit de la o licitație organizată în anul 2023 de Agenția Rezerve Materiale pentru achiziționarea de tablă profilată. Valoarea estimată inițial era de 3 187 500 de lei. La procedură au participat Bravo Profil SRL, Kass Expo International Corp SRL, Piramidgrup SRL și Power Logistics SRL.

Inițial, Bravo Profil a fost desemnată câștigătoare, cu o ofertă de 3 675 000 de lei pentru 25 mii de metri pătrați de tablă. Kass Expo a contestat însă rezultatul, iar Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a anulat decizia.

„Prin decizia nr. 24 din 04 august 2023 a fost desemnat câștigător SRL Bravo Profil, la cantitatea de 25000 m2 la prețul de 3 675 000 (inclusiv TVA). În continuare decizia menționată a fost contestată de către SRL KASS Expo International corp., pe motive că oferta SRL Bravo Profil nu corespunde specificațiilor tehnice stabilite de Agenția Rezerve Materiale MAI”, se arată în sentință.

Ulterior, Kass Expo International Corp SRL a fost desemnată câștigătoare pentru furnizarea celor 25 mii de metri pătrați de tablă, la prețul de 3 712 500 de lei, cu TVA inclus.

Potrivit acuzării, în perioada 14-19 septembrie 2023, reprezentanții Agenției Rezerve Materiale a MAI s-au deplasat la depozitul companiei din satul Ratuș, raionul Criuleni, însă, potrivit procurorilor, verificarea ar fi fost una formală. Acuzatorii de stat au susținut că funcționarii și reprezentanții companiei știau că marfa nu corespundea specificațiilor tehnice, dar au continuat procedura.

„(…) Neasigurând-se că agentul economic dispune în stoc bunurile ce urmează a fi achiziționate potrivit specificațiilor tehnice la tabla profilată, formal au inspectat spațiul pentru depozitare și ulterior, la 19 septembrie 2023 au desemnat câștigător SC Kass Expo Internațional Corp., SRL aferent achiziționării a 25000 m2 de tablă profilată T35, la preț de 3 712 500 cu TVA inclus”, scrie în sentință.

Procurorii au mai susținut că persoanele implicate ar fi știut că firma nu avea în stoc marfa conformă și că directorul Agenției Rezerve Materiale, Marin Lisî, ar fi fost indus în eroare la semnarea contractului.

„Cunoscând cu certitudine că agentul economic menționat nu deține în stoc marfa conform specificațiilor tehnice stabilite, prin abuz de încredere au indus în eroare directorul Agenției Rezerve Materiale MAI Marin Lisî”, se arată în sentință.

Potrivit contractului, tabla trebuia să aibă o grosime de minimum 0,45 mm, cel puțin 175 de grame de zinc pe metru pătrat și să respecte și alte cerințe tehnice.

La 29 noiembrie 2023 a fost semnat actul de constatare a bunurilor, iar ulterior companiei i-a fost transferată suma de 3 712 500 de lei.

Procurorii au cerut pedepse de opt ani de închisoare pentru Veaceslav Iurcu, Roman Dovbenco și Ion Sorocean și câte zece ani pentru Nicolae Seminahin, Nichifor Ioncu, Elena Țugulea și Ruslan Alass.

Avocat: „Reprezintă, cel mult, un litigiu civil izvorât din executarea unui contract”

Avocatul șefului Direcției administrare rezerve de stat Nichifor Ioncu, Ion Mazur, a susținut că „prezentul dosar nu este unul penal, ci reprezintă, cel mult, un litigiu civil izvorât din executarea unui contract”, a declarat avocatul.

În același timp, directorului adjunct al Agenției Rezerve Materiale, Nicolae Seminahin, găsit în 2025 vinovat de abuz în serviciu pentru utilizarea automobilui de serviciu în scopuri personale, a contestat existența unei înțelegeri prealabile și a susținut că directorul Agenției era informat despre bunurile recepționate. Acesta a susținut că statul nu fusese prejudiciat, deoarece furnizorul avea obligația să înlocuiască tabla neconformă și să plătească penalități, iar problema trebuia tratată ca un raport civil sau contractual.

„Dauna adusă ARM, nu poate forma obiectul unui prejudiciu material prin prisma laturii penale pentru că nu există niciun prejudiciu statului (atâta timp cât „KASS EXPO INTERNATIONAL CORP” SRL este obligată și poate să schimbe tabla profilată necorespunzătoare aflată la ei în depozit, pe una corespunzătoare, pe propria cheltuială și să achite Agenției Rezerve Materiale, penalitățile de întârziere) (…) Sunt relații de ordin civil între Agenția Rezerve Materiale pe de o parte și „KASS EXPO INTERNATIONAL CORP” SRL pe de altă parte. Iar statul, în persoana Agenției RezerveMateriale urmează să-și revendice de-sine-stătător drepturile sale afectate, în ordine civilă, iar prezentul proces penal urmează a fi încetat”, a declarat Seminahin în judecată.

Totodată, instanța a constatat că măsura procesuală de constrângere sub forma suspendării provizorii din funcția de director adjunct al Agenției Rezerve Materiale încetează de drept la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În decembrie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Nicolae Seminahin manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și a intereselor personale. Conform unei sesizări, Seminahin „declara pentru 2020 venituri din donații în mărime totală de 97 de mii de euro, în mare parte de la părinți”.

Cei trei angajați ai companiei Kass Expo International Corp au declarat că nu erau la curent cu detaliile ce țin de licitație. Aceștia s-au declarat nevinovați și au declarat că nu au însușit bani.

„Despre specificațiile tehnice ale tablei profilate nu a știut. […] La momentul semnării Contractului, nu cunoaște dacă bunurile erau în stoc. Nu i s-a comunicat, doar la indicația lui Berlinschi Ruslan aceasta semna și atât”, se arată în sentință despre audierea Elenei Țugulea.

La fel a declarat și Ruslan Alass, menționând că activitatea companiei era gestionată de Ruslan Berlinschi. Ion Sorocean a declarat că s-a angajat la Kass Expo abia la 1 noiembrie 2023 și că nu cunoștea circumstanțele anterioare legate de licitație.

Judecătoarea: „Faptele imputate nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii”

După examinarea probelor, magistrata Olga Bejenari a constatat că procurorii nu au demonstrat existența unei intenții comune de fraudare a statului.

„Instanța constată că, spre deosebire de situațiile în care existența intenției frauduloase a fost demonstrată prin probe concludente, în cauza dedusă judecății acuzarea nu a administrat probe certe și concordante din care să rezulte că inculpații Ioncu Nichifor, Seminahin Nicolae, Alass Ruslan și Țugulea Elena, în calitate de pretinși coautori, precum și inculpații Dovbenco Roman, Iurcu Veaceslav și Sorocean Ion, în calitate de pretinși complici, ar fi urmărit, încă de la inițierea procedurii de achiziție publică, de la încheierea Contractului de achiziție publică nr. 74 din 02 octombrie 2023 ori de la efectuarea plății, inducerea în eroare a Agenției Rezerve Materiale și obținerea pe nedrept a mijloacelor financiare achitate în executarea contractului”, a susținut instanța.

Instanța a considerat că eventualele probleme privind conformitatea mărfii nu sunt suficiente, în sine, pentru a demonstra o escrocherie.

„În aceste condiții, eventualele neconformități constatate ulterior executării contractului nu sunt suficiente, în lipsa altor probe directe sau indirecte, pentru a demonstra existența intenției frauduloase cerute de art. 190 din Codul penal”, se arată în sentință.

Astfel, toți cei șapte inculpați au fost achitați, instanța stabilind că „faptele imputate nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (6) din Codul penal.”

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.