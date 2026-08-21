ANRE a aprobat creșterea tarifelor la gazele naturale, propuse de Energocom. Noile prețuri vor intra în vigoare la 1 septembrie

Din 1 septembrie tariful la gazele naturale va fi de 20,3 lei/m3, față de tariful anterior de 14,42 lei/m3. Astăzi, 21 august, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile prețuri reglementate propuse de S.A. „Energocom” pentru furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii finali. Noile tarife sunt prevăzute pentru perioada septembrie – decembrie 2026.

„Solicitarea depusă de Energocom este rezultatul unor factori externi, obiectivi și absolut independenți de voința furnizorului, ori în tariful actual, prețul de achiziție era de 38 de euro, per MW. Astăzi, în urma escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, noi vedem o tendință reală de creștere, lucru care are impact asupra costurilor de achiziție. Vreau să vă spun că ANRE a examinat în detaliu calculele și a operat modificări semnificativa, dar a intervenit la prognoza cotațiilor. Energocom acceptă această abordare”, a declarat în cadrul ședinței directorul Energocom, Eugeniu Buzatu.

La sediul ANRE a fost organizat un protest împotriva creșterii tarifelor. Un alt protest împotriva majorării tarifului a avut loc pe 24 iulie în fața ANRE. La fel, pe 28 iulie, reprezentanți ai opoziției au organizat o manifestație similară în fața Parlamentului.

„Potrivit analizei ANRE, asupra prețurilor de procurare au exercitat presiuni suplimentare riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu, apropierea sezonului rece și cererea mai mare de gaze naturale reieșită din necesitatea completării stocurilor pentru sezonul 2026-2027, concurența pentru volumele disponibile de gaze naturale lichefiate (GNL), precum și disponibilitatea limitată a unor surse de aprovizionare .Costul gazelor naturale luat în calcul nu reprezintă exclusiv prețul de achiziție; acesta include cheltuielile aferente transportului, injecției, stocării și extragerii gazelor naturale din depozite, precum și alte costuri conexe și cheltuielile de logistică până la hotarul R. Moldova. Diferențele dintre calculele furnizorului și cele determinate de ANRE vizează, inclusiv, modul de determinare a costului de procurare a gazelor naturale, calcularea devierilor pentru perioada ianuarie–iulie 2026 și luarea în considerare a costurilor serviciilor de transport în funcție de capacitățile utilizate efectiv. Totodată, cheltuielile reglementate ale furnizorului aferente direct serviciului de furnizare nu au fost majorate; acestea au fost menținute la nivelul celor incluse în prețurile reglementate în vigoare și sunt estimate la 108,5 milioane lei pentru perioada august–decembrie 2026. La determinarea prețului, ANRE a ținut cont de mecanismul de recuperare a devierilor financiare, mecanism care permite corelarea prețului reglementat cu costurile efective, se arată în comunicatul emis de ANRE.

Anterior, Edgar Niculcea, consilier al directorului S.A. „Energocom”, a explicat că ponderea costului de procurare a gazelor în structura tarifului final achitat de consumatori este de aproximativ 66%. „Legislația în vigoare, mai exact Regulamentul ANRE nr. 286 din 2018, ne obligă ca, în situația în care înregistrăm devieri negative mai mari de 1% din venitul reglementat, să intervenim către reglementator cu o cerere de ajustare a tarifelor. Este un pas pe care l-am decis în strictă concordanță cu cadrul legal, pentru a asigura continuitatea și securitatea furnizării de gaze naturale”, a precizat acesta.

Proiect Hotărâre – RO preț SA Energocom by Ziarul de Gardă

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a menționat că „în ultima perioadă, mulți dintre noi au obosit să mai urmărească cu aceeași atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu. Din păcate, aceasta nu se aplică în cazul piețelor energetice”, a declarat Dorin Junghietu.