Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA într-un dosar de trafic de influență: Ar fi pretins 10 mii de euro pentru eliberarea unui deținut

Un avocat din municipiul Chișinău ar fi pretins 10 mii de euro de la rudele unui condamnat pentru eliberarea acestuia din detenție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat marți, 23 iunie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență.

Conform CNA, bănuitul ar fi afirmat că poate interveni pe lângă factori de decizie pentru a influența examinarea unei cauze și emiterea unei hotărâri favorabile în beneficiul unei persoane condamnate.

„Potrivit materialelor acumulate, un avocat din municipiul Chișinău este bănuit că ar fi pretins și acceptat mijloace financiare în sumă totală de 10 000 de euro de la rudele unui condamnat, susținând că ar avea influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și că le-ar putea determina să adopte o soluție favorabilă privind eliberarea acestuia din detenție”, comunică CNA.

În prezent, ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea eventualelor persoane implicate și documentarea completă a faptelor investigate.

Orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției și este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Investigațiile pe acest caz continuă, comunică CNA.