ULTIMA ORĂ Judecătorul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, însă liberat de pedeapsă, a fost eliberat din funcție de CSM

Aureliu Postică, judecătorul de la Judecătoria Chișinău, găsit vinovat de Curtea de Apel Centru pentru fals în declarații, dar liberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de marți, 3 martie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Judecătorul Aureliu Postică n-a promovat evaluarea integrității.

„(…) Se eliberează Aureliu Postică din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, în temeiul art. 25, alineatul 1 lit. g al Legii nr. 544/ 1995 cu privire la statutul judecătorului. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile (…)”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Decizia a fost adoptată cu opt voturi „pentru” și unul „împotrivă”.

„(…) Judecătorul este eliberat din funcție în cazul pronunțării hotărârii definitive de condamnare. Potrivit deciziei Curții de Apel din 12 februarie 2026, a fost pronunțată o decizie prin care a fost admis apelul declarat de procuror împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, sediul Central, din 5 august 2025, caasată integral sentința, cu pronunțarea unei noi hotărâri (…). Domnul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352/ 1 alin. 2 din Codul penal și se eliberează de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție (…)”, a declarat membra CSM, Livia Mitrofan.

Găsit vinovat pentru fals în declarații de Curtea de Apel

Pe 12 februarie 2026, Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații, dar a fost liberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată jde Curtea de Apel Centru. În ședința de judecată de la Curtea de Apel Centru, Postică a relatat că „învinuirea adusă nu este suficientă de clară și chiar a solicitat acuzarea să-i explice învinuirea adusă printr-o cerere, însă explicarea cuvenită nu a primit”. „Vina nu o recunoaște”, a declarat judecătorul.

Prin sentința Judecătoriei Hîncești, sediul Central, din 5 august 2024, magistratul a fost achitat, „din motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii incriminate”. Acesta a fost învinuit de „includerea intenționată a unor date incomplete sau false în declarația de avere și interese personale”. Urmărirea penală a fost inițiată în septembrie 2022, de către procurorul general, exercitarea urmăririi penale fiind atribuită Procuraturii Anticorupție. Conform investigațiilor, inculpatul, exercitând funcția de judecător și având obligația declarării averii sale și a familiei, în perioada anilor 2018-2021, intenționat ar fi indicat în declarațiile sale de avere și interese personale date eronate, cu privire la veniturile soției de aproximativ 866 de mii de lei. În rezultatul analizei probatoriului administrat, prima instanță a decis că fapta magistratului nu întrunește elementele infracțiunii de fals în declarații, achitându-l.

Detalii din cariera lui Aureliu Postică. Dosarele penale în care a fost vizat

În ultimii ani, magistratul Aureliu Postică a fost suspendat din funcție de mai multe ori. Prima oară, în 2022, CSM a dispus începerea urmăririi penale în privința magistratului învinuit de procurori de îmbogățire ilicită. Dosarul a fost clasat și acesta a revenit în sistem în martie 2023. În septembrie 2022, pe numele lui Postică a fost inițiată urmărirea penală de către procurorul general, exercitarea urmăririi penale fiind atribuită Procuraturii Anticorupție, fiind învinuit de săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

Postică a fost suspendat din funcție, alături de alți cinci judecători, la începutul lunii iulie 2024. Totuși, în rezultatul analizei probatoriului administrat, instanța a decis că fapta magistratului nu întrunește elementele infracțiunii de fals în declarații, achitându-l.

Pe 2 iulie 2024, plenul CSM a dispus din nou suspendarea din funcție a judecătorului. Aureliu Postică, aspirând la un fotoliu de membru în CSM, a încercat să promoveze evaluarea externă de două ori, însă, în ambele cazuri, Comisia Pre-Vetting a constat că acesta „nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică”. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a respins contestația lui Postică cu privire la anularea deciziei Comisiei de evaluare a judecătorilor și procurorilor, care a decis nepromovarea evaluării externe repetate de către acesta.

Aureliu Postică este judecător din anul 2011. Între 2000 și 2011 a fost procuror. A activat la Judecătoria Orhei, iar în 2014 a fost transferat la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău. Din 2019 activează la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. În 2016, Postică a respins cererea avocaților magistratei Domnicăi Manole prin care se solicita anularea ordonanței de începere a urmăririi penale pe numele judecătoarei, emisă de Eduard Harunjen, procurorul general interimar de atunci. Ulterior, procurorii aveau să renunțe la învinuire în acel dosar.

Aureliu Postică a făcut parte din completul de judecători care le-a achitat pe cele cinci judecătoare reținute într-un dosar de corupție în 2018 (Galina Moscalciuc, Svetlana Tizu, Liubovi Brânză, Ludmila Ouș și Victoria Hadârcă). În 2019, acesta a participat la Adunarea Generală a Judecătorilor, considerată ilegală de către CSM și Guvernul de atunci, prin care se cerea demiterea membrilor CSM. Evenimentul a fost însă anulat din lipsă de cvorum.