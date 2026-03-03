LIVE TEXT Kievul, singura regiune fără plan energetic aprobat pentru iarnă în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1469

UPDATE 21:57 Liderii regionali și primarii s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Kiev, pe 3 martie, pentru a aproba planurile pentru iarna care urmează. Consiliul Național de Securitate și Apărare a aprobat ulterior toate planurile, cu excepția celui destinat Kievului, transmite The Kyiv Independent.

Fiecare plan regional include măsuri de protecție a infrastructurii energetice și sisteme descentralizate de încălzire și alimentare cu apă. Autoritățile locale au fost obligate să își prezinte planurile până la 1 martie.

Planul Kievului nu a fost suficient de bun, a declarat guvernul.

„Încă trebuie să muncim pentru oameni, pentru stat. Dacă nu este prezentat un plan, capitala va avea parte de aceeași iarnă. „Dacă războiul nu se încheie, oamenii trebuie să fie siguri că vor avea electricitate, în pofida tuturor provocărilor. Cu toții trebuie să muncim, nu să vorbim despre cât de imposibil este. Nu avem altă opțiune”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

În această iarnă, atacurile cu rachete și drone ale Rusiei au provocat pene de curent în capitală, iar loviturile Moscovei asupra sistemului centralizat de încălzire au lăsat cartiere întregi fără căldură în timpul uneia dintre cele mai reci ierni din ultimul deceniu.

UPDATE 16:29 Forțele ucrainene au eliberat nouă așezări în sectorul Oleksandrivka, de-a lungul liniei de front sud-estice, scrie presa ucraineană.

Forțele Aeropurtate ale Ucrainei au precizat că unitățile lor continuă operațiunile, împingând trupele rusești din pozițiile fortificate și întrerupând rutele principale de aprovizionare.

„(…) Inamicul nu și-a oprit operațiunile ofensive și a continuat să avanseze”, au declarat Forțele Aeropurtate.

UPDATE 16:18 Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Ciuhuiiv. Potrivit șefului Administrației militare regionale din Harkiv, Oleh Siniehubov, cinci persoane au fost rănite, printre care o fetiță de 7 ani.

„În urma bombardamentului inamic asupra orașului Ciuhuiiv sunt persoane rănite. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care o fetiță de 7 ani. În urma loviturii unei drone rusești, au fost avariate o casă și câteva anexe gospodărești”, a precizat el.

UPDATE 12:22 În noaptea de 2 spre 3 martie, armata rusă a atacat din nou regiunea Odesa cu drone kamikaze. Potrivit autorităților locale, au fost avariate obiective ale infrastructurii portuare și de transport.

„A fost deteriorat un depozit de mărfuri uscate și containerele rutiere, iar geamurile din clădirile administrative au fost sparte. Nu au fost înregistrate incendii. Din fericire, nu au fost victime.

La locul incidentului lucrează serviciile speciale și cele municipale. Forțele de ordine documentează încă un atac cu caracter de crimă de război din partea țării-agresor”, a anunțat Oleh Kiper, șeful Administrației regionale de stat din Odesa.

UPDATE 12:09 Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au declarat autoritățile locale pe 3 martie, scrie presa ucraineană.

Armata rusă a lansat 136 de drone asupra Ucrainei în timpul nopții, a anunțat Forțele Aeriene, precizând că apărarea aeriană ucraineană a interceptat 127 de aeronave fără pilot. Cel puțin cinci drone au lovit trei locații. Căderea unor resturi ale aparatului de zbor a fost înregistrată în trei locații.

În regiunea Donețk, forțele ruse au ucis șase persoane și au rănit alte 19, au raportat autoritățile locale.

În regiunea Sumî, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, a raportat guvernatorul Oleh Hrihorov.

În regiunea Herson, patru persoane au fost rănite în atacurile rusești din ultimele 24 de ore.

În regiunea Poltava, forțele ruse au rănit cinci persoane, au raportat autoritățile locale. Resturi de drone doborâte au avariat case și o facultate.

În regiunea Zaporijjea, două persoane au fost rănite din cauza atacurilor rusești, au raportat autoritățile locale.

În regiunea Harkiv, o fetiță de 10 ani și o femeie de 80 de ani au fost rănite într-un atac rusesc asupra centrului regional Harkiv, a raportat guvernatorul Oleh Siniehubov. Forțele ruse au vizat infrastructura civilă, avariind cinci clădiri rezidențiale, cinci vehicule, cinci case, precum și o școală și o instalație de infrastructură energetică.

UPDATE 08:40 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina cunoaște planurile Rusiei – unde intenționează să avanseze și ce urmărește să ocupe – însă, potrivit acestuia, armata rusă nu dispune de forțele necesare pentru a-și îndeplini aceste obiective, scrie Ukrinform.

„Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026 și 2027, oarecum depășite pentru 2025. Vedem că nu și-au îndeplinit obiectivele. Am primit, de asemenea, planuri pentru 2026–2027. Înțelegem ce își doresc. Înțelegem că direcțiile lor rămân relevante – ocuparea estului – și anume regiunile Donețk și Luhansk. Cu siguranță vor să continue în direcția regiunii Zaporijjea și, de asemenea, spre direcția Nipru. Le este dificil, dar privesc și spre regiunea Odesa. Vedem aceste direcții. Însă aceste hărți nu au în prezent nimic în comun cu realitatea, deoarece nu își pot îndeplini sarcinile”, a spus Zelenski.

Potrivit șefului statului ucrainean, operațiunea pe care armata rusă o pregătea pentru primăvară depindea de realizările de la sfârșitul anului 2025. Totuși, președintele Ucrainei a subliniat că rușii nu au reușit să îndeplinească sarcina stabilită de comandamentul lor.

„Hărțile lor nu corespund realității, unde sunt forțele noastre și unde sunt forțele lor. Nu pot lansa ofensiva din martie exact așa cum și-au dorit”, a afirmat el, menționând că rușii vor să avanseze, dar nu au forțele necesare pentru a duce la îndeplinire sarcinile primite.