Planuri de primăvară? Le susținem! – Credit de consum de la Energbank

Primăvara vine cu idei curajoase, planuri și dorința de a face lucrurile „acum”. Iar Energbank este aici să îți susțină fiecare pas, cu un credit de consum simplu și clar, ca să transformi planurile în realitate.

Creditul de consum de la Energbank este soluția ta transparentă și avantajoasă:

• rata dobânzii fixă de 8,90% anual, până la 20.01.2027

• comision de acordare 0%

• comision lunar de administrare 0%

• proces rapid de aprobare

Exemplu de calcul: pentru un credit în sumă de 100 000 MDL, pe un termen de 60 de luni, rata dobânzii fixă până la 20.01.2027 în mărime de 8,90% anual, comision lunar de administrare 0%, comision de acordare 0%, DAE va constitui 9,21%. Rata lunară la credit va constitui 2 071 MDL, suma totală spre achitare va fi 124 259,66 MDL.

Din 21.01.2027 rata dobânzii va fi flotantă fiind compusă din indicele de referință calculat de BNM la care se adaugă marja băncii în mărime de 6%.

Banca atenționează asupra responsabilității rambursării creditului.

Aplică online sau în orice sucursală Energbank și lasă primăvara să vină cu planuri puse în mișcare: https://www.energbank.com/CreditConsum