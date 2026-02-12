ULTIMA ORĂ Magistratul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, dar ELIBERAT de pedeapsă. Curtea de Apel Centru a admis contestația PA

Magistratul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații, dar a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată joi, 12 februarie, de Curtea de Apel Centru, care a admis apelul declarat de procurora în Procuratura Anticorupție (PA), Ina Frunza-Bargan.

În ședința de judecată de la Curtea de Apel Centru, Postică a relatat că „învinuirea adusă nu este suficientă de clară și chiar a solicitat acuzarea să-i explice învinuirea adusă printr-o cerere, însă explicarea cuvenită nu a primit”. „Vina nu o recunoaște”, a declarat judecătorul.

„Este evident că inculpatul Postică Aureliu, în perioada anilor 2018 – 2021, fiind subiect al declarării averii împreună cu membrii familiei, intenționat a inclus în declarația de avere și interese personale suma de 866 916 de lei, venit obținut de soția acestuia din activitățile sale, majorând neîntemeiat și neargumentat venitul familiei. În acest sens, instanța de apel reține că sarcina declarării și nemijlocit corectitudinii declarației de avere a subiectului este inseparabilă în raport cu obligația asumată inclusiv asupra membrilor familiei, fapt care impune corectitudini de a declara aceleași date de către toți membrii familiei. Respectiv, odată fiind depusă declarație pe venit și avere de către subiect, acestuia îi este impusă și corectitudinea datelor membrilor de familie. Sub acest aspect, instanța de apel reține că instanța de fond a apreciat subiectiv aspectul dat, având în vedere că soția inculpatului Postică Aureliu, în calitate de membru de familie al declarantului, avea sarcina de a declara datele veridice organelor de resort și acest fapt indică direct asupra obligației declarantului de avere de a verifica și indica datele corecte, or, deși s-au invocat ulterioare rectificări în declarațiile de avere ale soției inculpatului, acestea aspecte nu influențează realizarea laturii obiective corect reținute. Instanța de apel reține și faptul că modificarea pe parcurs a declarației de avere și interese în aceste situații are drept scop nu corectarea pretinselor erori invocate de către inculpat și soția acestuia, dar urmărește scopul inducerii în eroare și exonerării de la răspundere pentru faptele comise cu intenția directe. Însăși martora Diana Postică a declarat în ședința instanței de apel că, pentru ca să nu încalce termenul de prezentare, a prezentat declarațiile cu cifra 0. În acea perioadă, soțul avea nevoie de informații privind veniturile și neavând informația deplină și pregătind pentru companiile sale, i-a dat declarațiile cu cifre provizorii”, se arată în sentința pronunțată de Ion Bulhac, Marcel Popescu și Svetlana Vîșcu.

Prin sentința Judecătoriei Hîncești, sediul Central, din 5 august 2024, magistratul a fost achitat, „din motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii incriminate”. Acesta a fost învinuit de „includerea intenționată a unor date incomplete sau false în declarația de avere și interese personale”.

Urmărirea penală a fost inițiată în septembrie 2022, de către procurorul general, exercitarea urmăririi penale fiind atribuită Procuraturii Anticorupție.

Conform investigațiilor, inculpatul, exercitând funcția de judecător și având obligația declarării averii sale și a familiei, în perioada anilor 2018-2021, intenționat ar fi indicat în declarațiile sale de avere și interese personale date eronate, cu privire la veniturile soției de aproximativ 866 de mii de lei.

În rezultatul analizei probatoriului administrat, prima instanță a decis că fapta magistratului nu întrunește elementele infracțiunii de fals în declarații, achitându-l.

Postică a fost suspendat din funcție, alături de alți cinci judecători, la începutul lunii iulie 2024.

Acesta continuă să fie suspendat din funcție până în prezent. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins, pe 7 noiembrie 2025, cererea acestuia privind anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din iulie 2024. Atunci, acesta a fost suspendat din funcție până la adoptarea unei decizii definitive pe cauza în care este învinuit de includerea intenționată a unor date false în declarația de avere și interese personale. Judecătorul ceruse repunerea sa în funcție.

La 31 mai 2024, Comisia Pre-Vetting a anunțat că a finalizat evaluarea reluată în privința judecătorului Aureliu Postică, candidat pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul candidaților judecători. Potrivit Comisiei, candidatul nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică.

Aureliu Postică activează în sistemul judecătoresc din 2011. În prezent, este judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

În privința lui Aureliu Postică, Comisia Pre-Vetting a constatat trei neconformități: companiile soției acestuia în calitate de beneficiare efective și declarațiile aferente veniturilor; achiziționarea unui apartament la preț preferențial, privatizarea unui apartament și atribuirea terenului și dezechilibrul financiar în anii 2017 și 2019.