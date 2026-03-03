Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău, din completele anticorupție, scapă de evaluare. CSM le-a acceptat cererile de demisie

Trei dintre cei 16 judecători din completele anticorupție, Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji, au demisionat din sistem, motiv pentru care nu vor fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Deciziile au fost aprobate în ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 3 martie, în lipsa celor trei magistrați.

Demisiile au fost acceptate începând cu data de 4 martie. Membra CSM, Livia Mitrofan, a avut o intervenție în timpul ședinței pe marginea acestui subiect.

„Am fost colegă cu judecătorii respectivi și am lucrat cu dumnealor. Dumnealor pleacă în contextul procedurii de vetting. Este alegerea dumnealor și noi o respectăm. Aș vrea să menționez că regret plecarea lor. Vreau să le urez succes în continuare și să le spun că împreună am avut o colaborare fructuoasă la Judecătoria Chișinău”, a declarat Mitrofan în timpul unei intervenții.

Nicolae Corcea de la Judecătoria Chișinău activează în sistemul judecătoresc din octombrie 2012, când a fost numit magistrat la Judecătoria Sîngerei pentru un mandat de cinci ani. Conform magistrat.md, în ianuarie 2017 a fost transferat la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), iar în iulie 2022 a fost mutat de la sediul Buiucani la sediul Ciocana al aceleași instanțe.

Cristina Cheptea de la Judecătoria Chișinău a fost numită judecător pe 13 mai 2008, pentru un mandat de cinci ani, la Judecătoria Sîngerei. În mai 2013, a fost numită până la atingerea plafonului de vârstă. În ianuarie 2018, a fost transferată la Judecătoria Chișinău, iar în februarie 2018 a fost repartizată la sediul Botanica. Ulterior, în ianuarie 2021, a fost mutată de la sediul Ciocana la sediul Buiucani al aceleași instanțe. Judecătoarea a ajuns în atenția publică atunci când a respins cererea procurorilor anticorupție de a elibera un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului judecător al CSJ, Oleg Sternioală, acuzat de spălare de bani. Refuzul Cristinei Cheptea de a emite mandatul de arestare a fost ulterior investigat de procurorii anticorupție, care, în noiembrie 2019, au deschis un dosar penal „pe baza bănuielii rezonabile privind comiterea unor fapte ilegale de către judecătoare la emiterea deciziei”.

Arina Ialanji de la Judecătoria Chișinău activează în sistemul judecătoresc din decembrie 2012. Ea este soția lui Vladimir Fedco, cercetat pentru presupusa complicitate la contrabandă, din funcția publică pe care o deținea în noiembrie 2022, de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru. Ziarul de Gardă a constatat că magistrata l-a achitat pe Valeriu Timofti, bărbatul acuzat de procurori de contrabandă cu 550 de mii de euro, în contextul în care Fedco era inculpat într-un dosar penal pentru aceeași infracțiune. ZdG a întrebat-o anterior pe Arina Ialanji despre argumentele deciziei de a nu se abține de la examinarea cauzei lui Valeriu Timofti, având în vedere că soțul său era învinuit de complicitate la contrabandă.

„Nu consider că acuzația adusă soțului referitor la complicitate în contrabandă este un motiv plauzibil ce ar crea unui observator independent dubii referitor la imparțialitatea judecătorului ce examinează cauza penală, or în activitatea sa judecătorul este independent și imparțial, se supune doar legii. Nu este clar care ar fi temeiul legal și motivul pentru care ar fi trebuit să declar abținere de la examinarea cauzei penale pornite pentru infracțiuni de contrabandă. Mai mult, vreau să atrag atenția că și anterior am avut în gestiune cauze penale privind comiterea a astfel de infracțiuni și la acel moment fiind aceeași situație nu au fost înaintate de către terțe persoane sau participanții la proces obiecții sau cereri referitor necesitatea declarării abținerii de la examinarea cauzei penale, iar invocarea argumentului respectiv după adoptarea hotărârii în speță, creează impresia unor ingerințe. Prezenta cauză penală, cât și cauza penală de învinuire a soțului meu, a fost instrumentată de către aceeași procuratură, circumstanțe care au fost cunoscute și nimeni nu a înaintat cerere de recuzare pe atare motiv, deoarece este unul formal”, a explicat judecătoarea poziția sa.

De asemenea, Ialanji a examinat până acum dosarul șefului suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, reținut pe 31 iulie 2024 pentru de trădare de patrie și complot împotriva R. Moldova în comunicarea lor cu un angajat al Ambasade Federației Ruse de la Chișinău.