Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare în penitenciar de tip DESCHIS: Poate munci în afara pușcăriei, iar în anumite condiții, poate locui cu familia, în afara penitenciarului

Nicanor Ciochină, condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul privind accidentarea mortală a unui copil de 14 ani, își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip DESCHIS. Aceasta prevede mai multe facilități pentru condamnați, inclusiv dreptul de a munci în afara închisorii și chiar posibilitatea de a nu dormi în penitenciar.

Conform hotărârii cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, aprobată de Guvern în 2006 „deţinuţii penitenciarelor de tip deschis sînt întreţinuţi fără pază, dar sub supraveghere permanentă. În intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere se pot deplasa liber pe teritoriul penitenciarului în limitele stabilite de administraţia penitenciarului. Cu permisiunea administraţiei pot să se deplaseze fără supraveghere în afara penitenciarului, dacă acest lucru este necesar în legătură cu munca exercitată, instruirea sau în caz de boală.”

Secţiunea a 15-a din hotărâre prevede modul şi condiţiile de detenţie în penitenciarele de tip deschis. Aici sunt indicate mai multe facilități pentru condamnații la închisoare în penitenciar de tip deschis, inclusiv faptul că aceștia pot locui cu familia, în anumite condiții, în afara penitenciarului.

Modul şi condiţiile de detenţie în penitenciarele de tip deschis

150. Conform legii, în penitenciarele de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate pentru infracţiuni săvîrşite din imprudenţă. Condamnaţii sunt deţinuţi sub supraveghere, în scopul prevenirii comiterii noilor crime şi delicte, precum şi asigurării îndeplinirii de către condamnaţi a obligaţiunilor lor.

151. Fiecărui condamnat i se eliberează legitimaţie de model stabilit, semnată de şeful penitenciarului sau de adjunctul acestuia (anexa nr. 9).

152. Regimul iniţial de detenţie este destinat pentru deţinerea condamnaţilor sosiţi pentru prima oară în penitenciar după rămînerea definitivă a sentinţei. Ei sînt deţinuţi în încăperi complet izolate, care, în perioada de la stingere pînă la deşteptare, se încuie. În intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere condamnaţii se pot deplasa liber pe teritoriul penitenciarului, în limitele stabilite de administraţia penitenciarului.

153. La expirarea termenului de 3 luni din ziua intrării în penitenciar, condamnaţii pot fi transferaţi la regimul comun de deţinere, luîndu-se în considerare perioada ţinerii lor în carantină.

154. În regim comun de deţinere condamnaţii beneficiază de prevederile alin. (2) şi (3) art. 249 al Codului de executare.

155. Transferul condamnatului în regim de resocializare se efectuează cu cel puţin 6 luni înaintea expirării termenului pedepsei, în condiţiile stabilite de alin. (1) art. 282 al Codului de executare.

156. Cu permisiunea administraţiei penitenciare, condamnaţii pot să se deplaseze fără supraveghere în afara penitenciarului, dacă acest lucru este necesar în legătură cu munca executată, instruirea sau în legătură cu survenirea unor situaţii personale excepţionale. Pot să expedieze scrisori şi să primească pachete cu provizii, colete, banderole, să utilizeze banii şi să aibă întrevederi fără nici o restricţie. În acelaşi penitenciar, la regim de resocializare, pot fi deţinuţi condamnaţi bărbaţi şi femei.

157. În funcţie de comportamentul, atitudinea faţă de muncă etc., administraţia penitenciarului poate permite condamnatului aflat în regim de resocializare să locuiască într-un spaţiu locativ separat pe teritoriul penitenciarului sau în afara lui, în spaţii dislocate în raza a 25 km de penitenciar.

158. Permisiunea respectivă este acordată prin decizia şefului penitenciarului (anexa nr. 15), în baza unei cereri scrise a condamnatului.

159. Condamnaţii care beneficiază de dreptul de a locui cu familia în penitenciar sau în afara acestuia au dreptul:

cu permisiunea administraţiei penitenciarului, să locuiască în case proprii, în apartamente sau alte spaţii închiriate (inclusiv închiriate de la penitenciare);

să se deplaseze liber, să poarte haine civile şi să aibă asupra lor legitimaţia de modelul stabilit în anexa nr. 16;

să se ocupe cu agricultura, cu creşterea păsărilor şi vitelor;

să deţină obiecte de valoare şi bani, folosindu-i fără nici o restricţie.

160. Apelul condamnaţilor este efectuat de ofiţerul de serviciu, precum şi de şefii de detaşamente (sectoare) şi funcționarii publici cu statut special serviciului regim şi supraveghere nu mai puţin de două ori pe zi, la ora stabilită de programul zilei. În caz de necesitate, apelul condamnaţilor poate fi efectuat în orice timp, atît la sectoarele de muncă, cît şi la locul de trai al deţinutului cu familia sa.

161. Condamnaţii care locuiesc cu familiile, nu mai puţin de o dată în zece zile, la ora stabilită, sînt obligaţi să se prezinte personal pentru înregistrare în unitatea de serviciu a penitenciarului.

162. Ordinea interioară a penitenciarelor de tip deschis se stabileşte în funcţie de condiţiile locale, caracterul producerii, precum şi de alte particularităţi şi se aduce la cunoştinţa deţinuţilor prin ordinul şefului penitenciarului.

163. În plus la drepturile şi obligaţiile prevăzute în secţiunea a 9-a a prezentului Statut, condamnaţii respectivi au următoarele:

a) drepturi:

în orele de la deşteptare pînă la stingere, să se deplaseze liber pe întreg teritoriul penitenciarului;

cu permisiunea administraţiei, să se deplaseze fără supraveghere în afara teritoriului, dar în limitele Republicii Moldova, dacă acest lucru este necesar în legătură cu munca executată sau studiile;

în afara penitenciarului să nu poarte semne distinctive pe piept;

să poarte haine civile, să deţină obiecte de valoare şi bani, folosindu-i fără nici o restricţie;

din momentul sosirii în penitenciar, să expedieze şi să primească banderole, colete, pachete, transferuri de bani fără limită;

cu permisiunea administraţiei şi la existenţa condiţiilor, să locuiască pe teritoriul penitenciarului cu familiile lor;

cu permisiunea administraţiei penitenciare, să locuiască cu familiile lor în apartamente în apropierea dislocării penitenciarului;

în regim comun şi de resocializare, cu permisiunea administraţiei penitenciare şi în baza contractului încheiat de aceasta, să fie angajaţi la muncă la diverse persoane fizice sau juridice situate în afara penitenciarului;

să primească pentru lucrul prestat remuneraţie în baza tarifelor şi normelor stabilite de legislaţia muncii în vigoare. Utilizarea muncii condamnaţilor, retribuirea muncii şi reţinerile din salariu se realizează conform prevederilor art. 234-238 ale Codului de executare şi altor acte normative care reglementează munca deţinuţilor;

să beneficieze, pe cont propriu, de asistenţă medicală în instituţiile curative publice;

să se folosească de bunurile lor în ordinea stabilită de lege;

în conformitate cu legislaţia în vigoare, să se căsătorească (divorţeze), cu înscrierea obligatorie în dosarul personal şi în legitimaţia lui despre schimbarea stării familiale;

să aibă în propria folosinţă televizoare, aparate radio şi computere (fără dreptul accesării internetului);

în conformitate cu art. 217, 237 şi 249 ale Codului de executare, să plece în afara dislocării penitenciarului în concedii de muncă şi de scurtă durată. Timpul aflării condamnatului în afara penitenciarului se include în termenul de ispăşire a pedepsei;

b) obligaţii:

în lipsa familiei, să locuiască în blocurile de detenţie ale penitenciarului;

din momentul stingerii şi pînă la deşteptare, să se afle la locurile lor de odihnă, cu excepţia cazurilor prevăzute de programul zilei;

c) interdicţii:

să părăsească fără permisiune teritoriul penitenciarului sau locul de trai şi de muncă;

să procure, păstreze, transmită, fabrice orice fel de arme de vînătoare, de foc şi gaze, muniţii la ele, arme albe, substanţe otrăvitoare şi explozive, precum şi mijloace de transport;

să procure, transmită, păstreze, fabrice sau să consume băuturi alcoolice, substanţe narcotice şi toxice;

să se folosească de legătură radiotelefonică (mobilă) şi internet, cu excepţia condamnaţilor care beneficiază de dreptul de a locui în afara penitenciarului;

să participe la alegeri, referendumuri, greve, demonstraţii;

să poarte, păstreze, folosească ţinută (uniformă şi semne de distincţie) militară sau a serviciilor speciale;

să practice jocuri de noroc.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, condamnat la doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de doar 6 luni, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip SEMIÎNCHIS.



Vedeți, mai jos, ce prevede detenția în penitenciar de tip semiînchis.

Modul şi condiţiile detenţiei în penitenciarele de tip semiînchis

164. În penitenciarul de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave săvîrşite cu intenţie. Condamnaţii sînt deţinuţi sub pază şi supraveghere permanentă.

165. La regim iniţial sînt deţinuţi condamnaţii veniţi în penitenciar după rămînerea definitivă a sentinţei. Ei sînt ţinuţi în încăperi complet izolate.

166. La expirarea termenului de 6 luni din ziua intrării în penitenciar, însă nu mai mult de o treime din durata pedepsei, condamnaţii pot fi transferaţi în regim comun de deţinere, luîndu-se în considerare perioada ţinerii lor în carantină.

167. În regimurile de deţinere comun şi de resocializare, condamnaţii, în perioada de la stingere pînă la deşteptare, sînt ţinuţi în încăperi complet izolate, care se încuie. În intervalul de timp de la deşteptare pînă la stingere, ei se pot deplasa liber pe teritoriul penitenciarului, în limitele stabilite de administraţia penitenciarului.

168. Transferul condamnatului în regim de resocializare se efectuează cu cel puţin 6 luni înaintea expirării termenului pedepsei, în condiţiile stabilite de alin. (1) art. 282 al Codului de executare. Condamnaţilor aflaţi în regim de resocializare li se poate permite deplasarea fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului, dacă acest lucru este condiţionat de caracterul muncii îndeplinite.

Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip deschis. În scopul asigurării executării sentinței, judecătoarea a dispus și aplicarea măsurii arestului preventiv în privința lui Ciochină. În prezent, Nicanor Ciochină se află deja în arest preventiv într-un alt dosar.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de doar 6 luni, în penitenciar de tip semiînchis.

Niciunul dintre condamnați nu a fost prezent în sala de judecată, iar Ion Andronache a fost anunțat în căutare.

Sentința a fost pronunțată astăzi, 27 februarie 2026, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Lilia Lupașco.

Sentința vine la doi ani și 8 zile de la tragicul accident care i-a luat viața lui Mihăiță.



