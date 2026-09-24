Trei tineri din capitală sunt cercetați de oamenii legii după ce ar fi pretins 7000 de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de viol

Trei tineri din capitală sunt cercetați de oamenii legii într-o cauză penală de trafic de influență. Aceștia ar fi pretins 7000 de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de viol, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA).

În prezent, ofițerii anticorupție efectuează percheziții la domiciliile persoanelor bănuite. Doi dintre tineri au fost reținuți și plasați în izolatorul CNA pentru 72 de ore, scrie sursa citată.

Potrivit materialelor cauzei penale, bănuiții i-ar fi promis denunțătorului că pot interveni pe lângă organele de urmărire penală care gestionează cauza de viol în care acesta este vizat, în vederea adoptării unei decizii favorabile, notează CNA.