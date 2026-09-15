Traficului rutier va fi sistat integral pe un tronson de pe șoseaua Hîncești în această noapte

Traficul rutier va fi suspendat integral pe șoseaua Hîncești, tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Vasili Dokuceaev, în noaptea de 15 – 16 septembrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Traficul rutier va fi suspendat în perioada 15 septembrie, începând cu ora 21:00 și până pe16 septembrie, ora 05:30, cu asigurarea circulației transportului public până la ora 22:30.

„Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe șoseaua Hîncești”, conform municipalității.

În contextul lucrărilor enunțate, începând cu ora 22:30, traseele rutelor de troleibuz nr. 10, 13, 20 și 24 vor fi prescurtate până la Piața Pantelimon Halippa.

„Conducătorii auto sunt îndemnaţi să ocolească zona, daca nu existe necesitate stringentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, adaugă Primăria Municipiului Chișinău.