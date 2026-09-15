Un nou sistem regional de alimentare cu apă: va conecta municipiul Chișinăul cu orașele Strășeni și Călărași

În R. Moldova va fi construită o nouă stație de captare a apei din râul Nistru, împreună cu două stații de pompare și conducte de conexiune, care vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călărași. Sistemul va putea deservi aproximativ 820 de mii de oameni, potrivit unui comunicat al Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R. Moldova (MIDR).

Pentru coordonarea investițiilor și a etapelor de realizare a noului sistem, a fost semnat un Acord de cooperare între instituțiile și operatorii implicați în implementarea proiectului „Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova”.

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de implementator, va coordona implementarea tehnică și financiară, elaborarea documentației, achizițiile și lucrările de construcție. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va asigura coordonarea strategică și sprijinul instituțional necesar pentru implementarea proiectului. Autoritățile publice locale și operatorii din Chișinău, Strășeni și Călărași vor contribui la pregătirea infrastructurii și la organizarea viitoarei operări a serviciilor.

Proiectul „Programul Deschis de Dezvoltare Urbană” beneficiază de un grant de 14 milioane de euro, acordat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW.

Programul este complementar proiectului în derulare „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, care prevede construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, și conectarea acestuia cu Apă-Canal Chișinău, în calitate de furnizor de apă în vrac și viitor operator al apeductului magistral, investiția totală fiind de 45 de milioane de euro.