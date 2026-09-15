Proiect de lege privind controlul tutunului: avertismente, publicitate, impact financiar și armonizarea cu legislația UE

Guvernul urmează să propună spre examinare un proiect de lege privind controlul tutunului. Documentul prevede actualizarea și completarea cerințelor generale privind avertismentele de sănătate referitoare la riscurile pe care le implică fumatul.

Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Sănătății de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Acesta prevede armonizarea cadrului național cu legislația Uniunii Europene care este corelat cu programul de aderare majoritatea prevederilor urmând să între în vigoare după semnarea Tratatului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Documentul va fi prezentat la ședința Guvernului care va avea loc miercuri, 16 septembrie, pentru a fi ulterior propus Parlamentul spre examinare și aprobare.

Principalele prevederi ale proiectului

Potrivit proiectului de lege, acesta urmărește introducerea și actualizarea unor definiții „esențiale”, inclusiv a noțiunilor de „publicitate”, „sponsorizare”, „importator de produse din tutun sau de produse conexe” și „galerie de imagini (de avertismente de sănătate combinate)”, concomitent cu eliminarea noțiunii de „bibliotecă electronică de avertismente de sănătate”.

La fel, autorii propun completarea cerințelor generale privind avertismentele de sănătate, inclusiv pentru pachetele unitare cu capac cu clapă superioară basculantă, astfel încât avertismentele să poată fi rupte la deschiderea pachetului numai cu menținerea integrității grafice și a vizibilității textului, imaginilor și informațiilor privind renunțarea la fumat.

În nota de fundamentare a proiectului se menționează că ar urma să fie efectuată și ajustarea cerințelor de amplasare, centrare, dimensiune și rotație a avertismentelor generale, mesajelor de informare și avertismentelor de sănătate combinate, dar și actualizarea unor avertismente sub formă de text, inclusiv cele referitoare la cancerul gurii și al gâtului, riscurile pentru fătul nenăscut, efectele fumului asupra copiilor, familiei și prietenilor și mesajul privind renunțarea la fumat;

„Prin aceste modificări, proiectul nu schimbă concepția de bază a legii care reglementează activităţile de control al tutunului, dar completează și precizează reglementările existente, pentru a asigura compatibilitatea cu legislația UE și eficiența aplicării normelor privind controlul tutunului”, se arată în document.

Care va fi impactul economic estimat de autorități asupra agenților economici?

Conform notei de fundamentare a proiectului, impactul economic asupra întreprinderilor mici și mijlocii este apreciat ca fiind „limitat și proporțional, întrucât obligațiile vizează în principal produsele reglementate și modalitatea de prezentare, ambalare și promovare a acestora”.

Autorii documentului au punctat că aplicarea etapizată a unor prevederi, inclusiv intrarea în vigoare la data aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, „oferă agenților economici timp pentru conformare”.

Estimarea orientativă a impactului financiar asupra agenților economici:

– Operatori mari aproximativ 975 de mii – 2,925 milioane lei per operator;

– Operatori medii aproximativ 195 de mii – 975 de mii de lei per operator;

– Operatori mici / cu portofoliu redus aproximativ 39 de mii – 195 de mii de lei per operator.

„Proiectul nu instituie proceduri administrative noi de autorizare și nu introduce taxe noi. Totodată, acesta contribuie la crearea unor condiții de concurență mai clare, prin aplicarea uniformă a regulilor privind etichetarea, informarea consumatorilor, publicitatea și sponsorizarea”, se arată în document.