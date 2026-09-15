Părinții pot semnala online starea deteriorată a manualelor școlare pentru ca elevii să primească altele noi

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pune la dispoziția părinților un formular online prin care pot semnala cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat dacă părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, dar problema nu a fost soluționată.

Formularul poate fi accesat aici: https://bit.ly/4ioQy8m și poate fi completat până pe data de 30 septembrie 2026.

Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ.

În mod obișnuit, înlocuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate.

„Mai întâi, necesarul este acoperit prin redistribuirea exemplarelor disponibile între instituțiile din același raion, municipiu sau din UTA Găgăuzia. Dacă manualele nu pot fi găsite la nivel local, solicitarea este transmisă Fondului Special pentru Manuale.

Fondul verifică disponibilitatea exemplarelor în alte raioane și în rezerva națională păstrată la depozitul „Mold-Didactica”. Manualele sunt asigurate fie din această rezervă, fie prin transferarea exemplarelor neutilizate din localitățile în care există un surplus. Distribuirea suplimentară și transferurile între raioane sunt aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării”, se arată în comunicat.

În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16 mii de manuale. Alte circa 3500 de exemplare au fost redistribuite sau distribuite suplimentar în ultima săptămână a lunii august și până la 3 septembrie.

În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice utilizate în sistem au fost editate în ultimii trei ani, iar vechimea medie a manualelor este de 3,9 ani.

Odată cu implementarea noului curriculum, începând cu anul 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat, în baza unor standarde actualizate de calitate, informează MEC.