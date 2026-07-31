Topul întreprinderilor de stat cu cele mai mari venituri în 2025: „Moldovagaz” conduce clasamentul

Întreprinderile și societățile comerciale cu capital de stat au încheiat anul 2025 cu venituri din vânzări de 68,5 miliarde de lei și un profit net agregat de peste 3,1 miliarde de lei. Față de anul 2024, veniturile au crescut cu 16,9 miliarde de lei, sau cu aproximativ 33%, potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice (APP).

Primele trei întreprinderii cu cel mai mare profit net în 2025 sunt S.A. „Moldovagaz”, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și S.A. „Energocom”.

Conform datelor APP, profitul net agregat a crescut de peste cinci ori, de la 570,4 milioane de lei.

„Din cele 75 de entități active analizate, 57 au înregistrat profit, iar 18 au încheiat anul cu pierderi. Companiile profitabile au generat împreună aproximativ 3,35 miliarde de lei. Pierderile cumulate au constituit aproximativ 242 de milioane de lei.

Rezultatele arată o creștere puternică a activității economice în sectoare importante pentru stat. Energia, infrastructura aeroportuară, telecomunicațiile, transportul, industria și serviciile publice au susținut cea mai mare parte a performanței”, arată comunicatul APP.

Liderii profitului net în anul 2025:

S.A. „Moldovagaz” conduce clasamentul cu un profit net de 1,16 miliarde de lei. Veniturile din vânzări au ajuns la 15,39 miliarde de lei. Compania a revenit după pierderea de 627,6 milioane de lei înregistrată în anul 2024.

„Ținem să amintim că statul deține un pachet minoritar în această societate de 35,33%. Evoluția Moldovagaz rămâne însă volatilă. Compania a înregistrat pierderi în 2022 și 2024 și profit în 2023 și 2025. Rezultatul actual nu poate fi distribuit sub formă de dividende, deoarece societatea are pierderi neacoperite din anii precedenți în valoare de aproximativ 3,9 miliarde de lei”, precizează APP.

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” ocupă poziția a doua, cu un profit net de aproape 712 milioane de lei. Veniturile din vânzări au ajuns la 1,94 miliarde de lei. Profitul este de peste două ori mai mare decât rezultatul de 337,1 milioane de lei înregistrat în anul 2024. Evoluția confirmă consolidarea financiară a întreprinderii după revenirea aeroportului în gestiunea statului.

ocupă poziția a doua, cu un profit net de aproape 712 milioane de lei. Veniturile din vânzări au ajuns la 1,94 miliarde de lei. Profitul este de peste două ori mai mare decât rezultatul de 337,1 milioane de lei înregistrat în anul 2024. Evoluția confirmă consolidarea financiară a întreprinderii după revenirea aeroportului în gestiunea statului. S.A. „Energocom” a obținut un profit net de 430,6 milioane de lei și cele mai mari venituri din vânzări din portofoliu, în valoare de 20,28 miliarde de lei. Profitul este mai redus decât cel din 2024, când compania a raportat 793,2 milioane de lei, însă Energocom rămâne profitabilă pentru al doilea an consecutiv după pierderea din 2023. În același timp, veniturile au crescut cu aproape 5,4 miliarde de lei într-un singur an.

a obținut un profit net de 430,6 milioane de lei și cele mai mari venituri din vânzări din portofoliu, în valoare de 20,28 miliarde de lei. Profitul este mai redus decât cel din 2024, când compania a raportat 793,2 milioane de lei, însă Energocom rămâne profitabilă pentru al doilea an consecutiv după pierderea din 2023. În același timp, veniturile au crescut cu aproape 5,4 miliarde de lei într-un singur an. S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” a revenit de la o pierdere de 292,5 milioane de lei în anul 2024 la un profit net de 309 milioane de lei în 2025. Veniturile din vânzări au crescut la 4,12 miliarde de lei. Compania a înregistrat astfel una dintre cele mai mari reveniri financiare din întregul portofoliu.

a revenit de la o pierdere de 292,5 milioane de lei în anul 2024 la un profit net de 309 milioane de lei în 2025. Veniturile din vânzări au crescut la 4,12 miliarde de lei. Compania a înregistrat astfel una dintre cele mai mari reveniri financiare din întregul portofoliu. S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a raportat un profit net de 290,7 milioane de lei și venituri din vânzări de 13,26 miliarde de lei. Compania are una dintre cele mai constante traiectorii financiare din portofoliu. Profitul a crescut de la 170,3 milioane de lei în 2022 la 197,6 milioane de lei în 2023, 243,4 milioane de lei în 2024 și 290,7 milioane de lei în 2025.

a raportat un profit net de 290,7 milioane de lei și venituri din vânzări de 13,26 miliarde de lei. Compania are una dintre cele mai constante traiectorii financiare din portofoliu. Profitul a crescut de la 170,3 milioane de lei în 2022 la 197,6 milioane de lei în 2023, 243,4 milioane de lei în 2024 și 290,7 milioane de lei în 2025. S.A. „Moldtelecom” a obținut un profit net de 137,5 milioane de lei și venituri din vânzări de 1,68 miliarde de lei. Profitul este mai mic decât cel din 2024, dar rămâne de peste trei ori mai mare decât rezultatul din 2022. Veniturile companiei au crescut în fiecare dintre ultimii patru ani și o mare parte din venituri au fost reinvestite în dezvoltarea rețelelor și performanța echipamentului.

a obținut un profit net de 137,5 milioane de lei și venituri din vânzări de 1,68 miliarde de lei. Profitul este mai mic decât cel din 2024, dar rămâne de peste trei ori mai mare decât rezultatul din 2022. Veniturile companiei au crescut în fiecare dintre ultimii patru ani și o mare parte din venituri au fost reinvestite în dezvoltarea rețelelor și performanța echipamentului. Î.S. „MOLDATSA” a încheiat anul cu un profit net de 52,3 milioane de lei și venituri din vânzări de 405,6 milioane de lei. Compania a trecut de la o pierdere de 36,5 milioane de lei în 2022 la profit în următorii trei ani. Rezultatul din 2025 este cu aproximativ 77% mai mare decât cel obținut în 2024.

a încheiat anul cu un profit net de 52,3 milioane de lei și venituri din vânzări de 405,6 milioane de lei. Compania a trecut de la o pierdere de 36,5 milioane de lei în 2022 la profit în următorii trei ani. Rezultatul din 2025 este cu aproximativ 77% mai mare decât cel obținut în 2024. Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești” a obținut un profit net de 49,1 milioane de lei și venituri din vânzări de 95,5 milioane de lei. Profitul a crescut de peste trei ori față de anul 2024. Capitalul propriu al întreprinderii a ajuns la 152,7 milioane de lei.

a obținut un profit net de 49,1 milioane de lei și venituri din vânzări de 95,5 milioane de lei. Profitul a crescut de peste trei ori față de anul 2024. Capitalul propriu al întreprinderii a ajuns la 152,7 milioane de lei. Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” ocupă poziția a noua, cu un profit net de 29,7 milioane de lei și venituri din vânzări de 60,3 milioane de lei. Profitul este mai mic decât rezultatul din 2024, dar rămâne de peste trei ori mai mare decât în anul 2022. În aceeași perioadă, activele nete au crescut de la 86,8 milioane de lei la 149,3 milioane de lei.

ocupă poziția a noua, cu un profit net de 29,7 milioane de lei și venituri din vânzări de 60,3 milioane de lei. Profitul este mai mic decât rezultatul din 2024, dar rămâne de peste trei ori mai mare decât în anul 2022. În aceeași perioadă, activele nete au crescut de la 86,8 milioane de lei la 149,3 milioane de lei. S.A. „Combinatul de Vinuri Cricova” a înregistrat un profit net de 25 milioane de lei și venituri din vânzări de 372,8 milioane de lei. Profitul este mai redus decât în 2024, însă rămâne de peste două ori mai mare decât rezultatul raportat în 2022. Activele nete ale companiei au crescut constant și au ajuns la 374,8 milioane de lei.

a înregistrat un profit net de 25 milioane de lei și venituri din vânzări de 372,8 milioane de lei. Profitul este mai redus decât în 2024, însă rămâne de peste două ori mai mare decât rezultatul raportat în 2022. Activele nete ale companiei au crescut constant și au ajuns la 374,8 milioane de lei. S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” a obținut un profit net de 22,2 milioane de lei și venituri din vânzări de 989,1 milioane de lei. Rezultatul este mai redus față de anul precedent. Compania păstrează însă o poziție patrimonială importantă, cu un capital propriu de 2,72 miliarde de lei.

a obținut un profit net de 22,2 milioane de lei și venituri din vânzări de 989,1 milioane de lei. Rezultatul este mai redus față de anul precedent. Compania păstrează însă o poziție patrimonială importantă, cu un capital propriu de 2,72 miliarde de lei. Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” a raportat un profit net de 21,2 milioane de lei și venituri din vânzări de 404,7 milioane de lei. Profitul s-a dublat față de anul 2024, chiar dacă veniturile au scăzut. Întreprinderea nu înregistrează datorii pe termen lung și dispune de active nete de aproape 494 de milioane de lei.

a raportat un profit net de 21,2 milioane de lei și venituri din vânzări de 404,7 milioane de lei. Profitul s-a dublat față de anul 2024, chiar dacă veniturile au scăzut. Întreprinderea nu înregistrează datorii pe termen lung și dispune de active nete de aproape 494 de milioane de lei. Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” a înregistrat un profit net de 18,1 milioane de lei și venituri din vânzări de 77,7 milioane de lei. Profitul aproape s-a dublat față de anul precedent, confirmând continuarea unei traiectorii financiare pozitive.

a înregistrat un profit net de 18,1 milioane de lei și venituri din vânzări de 77,7 milioane de lei. Profitul aproape s-a dublat față de anul precedent, confirmând continuarea unei traiectorii financiare pozitive. S.A. „Franzeluța” a obținut un profit net de 16,2 milioane de lei și venituri din vânzări de 721 de milioane de lei. Profitul este mai redus decât cel din 2024, însă compania a rămas profitabilă pentru al treilea an consecutiv după pierderea înregistrată în 2022.

a obținut un profit net de 16,2 milioane de lei și venituri din vânzări de 721 de milioane de lei. Profitul este mai redus decât cel din 2024, însă compania a rămas profitabilă pentru al treilea an consecutiv după pierderea înregistrată în 2022. S.A. „Termoelectrica” încheie topul primelor 15 companii, cu un profit net de 15,5 milioane de lei și venituri din vânzări de 4,75 miliarde de lei. Evoluția companiei este relevantă pentru procesul de redresare. Termoelectrica a trecut de la o pierdere de 232,9 milioane de lei în 2022 la o pierdere de 43 milioane de lei în 2023, apoi la profit în 2024 și la un rezultat pozitiv mai mare în 2025.

Pierderile s-au redus, dar procesul de eficientizare continuă, scrie APP. Cele 18 entități care au încheiat anul cu rezultate negative au acumulat pierderi totale de aproximativ 242 de milioane de lei.

Cea mai mare pierdere a fost înregistrată de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, în valoare de aproape 90 de milioane de lei. Pierderea s-a redus însă cu peste 232 de milioane de lei față de anul 2024, când a constituit 322,6 milioane de lei. Diminuarea este de aproximativ 72%. Pierderi importante au mai fost raportate de SRL „Arena Națională”, cu 42 milioane de lei, S.A. „CET-Nord”, cu 37 milioane de lei, S.A. „Metalferos”, cu 26,8 milioane de lei, și Î.S. „Editura Universul”, cu 25,8 milioane de lei.

Totodată, mai multe companii aflate încă pe pierdere și-au îmbunătățit rezultatele. Aeroportul Internațional Mărculești și-a redus pierderea de la 23,5 milioane de lei la 14,1 milioane de lei. SANFARM PRIM a redus pierderea de la 6,6 milioane de lei la 2,7 milioane de lei, iar Mecagro de la 3,2 milioane de lei la 1,2 milioane de lei.

„Aceste evoluții nu indică neapărat că toate problemele au fost soluționate, dar ne arată că măsurile de restructurare au început să producă efecte și unde intervențiile trebuie continuate. Important de menționat, nu toate companiile cu capital de stat au ca obiectiv exclusiv obținerea profitului. Unele administrează infrastructură strategică, asigură servicii publice sau îndeplinesc obligații economice și sociale. Acest specific nu elimină obligația unei administrări eficiente”, conform comunicatului APP.