Premierul Vasile Tofan, despre votul său în cadrul unui eventual referendum privind unirea cu România: „La moment suntem cu toții focusați pe planul A de a aduce R. Moldova în UE”

Premierul Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită externă în România, a vorbit despre votul său în cadrul unui eventual referendum despre unirea cu România. „Aș vota constructiv”, a răspuns prim-ministrul. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit TVR INFO, pe 30 iulie.

Întrebat despre care crede că ar fi momentul pentru o decizie precum referendumul privind unirea R. Moldova cu România, premierul Vasile Tofan a declarat că „la moment suntem cu toții focusați pe planul A de a aduce Moldova în Uniunea Europeană”.

„Eu sunt un om al cifrelor. La moment, suportul este undeva sub 40% dar este o tendință care crește și eu cred că doar poporul României și al R. Moldova pot da un verdict în ce ține subiectul Unirii.

Știți, uneori văd că acest subiect este legat la categoria unui plan B și mi se pare un subiect mult prea important și, dacă vreți, mult prea simbolic pentru a-l lega știți, într-un așa-zis plan B, da, la moment suntem la Chișinău și la București cu toții focusați pe planul A de a aduce Moldova în Uniunea Europeană, cu un timeline foarte ambițios. Ne dorim semnarea tratatului de aderare până la sfârșitul anului 2028 și vom avea nevoie de tot suportul și puterea politică a României în structurile europene pentru a îndeplini acest deziderat atât de important pentru noi”, a spus premierul Vasile Tofan.

Făcând referire la poziția președintei Maia Sandu, exprimată anterior, în legătură cu votul pozitiv în cadrul unui eventual referendum privind unirea celor două state, Vasile Tofan a fost întrebat pentru ce opțiune ar pleda.

„Eu cred că aș vota de o manieră foarte constructivă la acest referendum. În același timp știu că este un subiect care în continuare divizează societatea noastră și înțeleg că divizează și inclusiv și societatea din România și de aceea încerc să știți să mă focusez. Trebuie să învăț și trebuie să recunosc când vine greu, pentru că sunt o persoană foarte, foarte directă, dar nu știu, am o echipă care încearcă să mă proptească așa ca să spun mai multe lucruri care pot inflama”, a declarat premierul.

„Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a răspuns președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, la sediul președinției de la Chișinău, în care au fost abordate subiecte legate de situația geopolitică a R. Moldova, relația cu România și parcursul european al țării.