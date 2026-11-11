Țările baltice și Finlanda au emis avertismente nocturne privind drone detectate în regiune, pe fondul atacurilor dintre Rusia și Ucraina

Țările baltice – Lituania, Letonia și Estonia – au emis miercuri, 11 noiembrie, o serie de alerte nocturne, care au fost retrase câteva ore mai târziu, îndemnând cetățenii să se adăpostească de amenințările reprezentate de drone neidentificate care vin din țările vecine, Rusia sau Belarus, potrivit Reuters.

Dronele militare ucrainene care au pătruns în spațiul aerian al Finlandei și al țărilor baltice au alimentat îngrijorarea că războiul din Ucraina se extinde către țările NATO care se învecinează cu Rusia și cu aliatul acesteia, Belarus.

„Avioanele de vânătoare ale NATO au fost mobilizate în timpul nopții, se preciza în alerte, deși nu au fost raportate victime, în timp ce oficialii lituanieni responsabili cu gestionarea crizelor au declarat că una dintre alerte viza al doilea oraș ca populație din Lituania, Kaunas, unde locuiesc aproximativ 300 de mii de persoane”, potrivit sursei citate.

Prim-ministrul Lituaniei, Mindaugas Sinkevicius, a declarat că patru drone au fost detectate în regiune în ceea ce a fost „o noapte dificilă”.

S-a încercat doborârea unei drone deasupra nordului Lituaniei, iar mai târziu au fost găsite la sol resturi ale unei rachete NATO, a scris Sinkevicius pe Facebook. Nu a fost clar imediat dacă drona a fost lovită.

Finlanda, un alt vecin al Rusiei, a adoptat miercuri restricții temporare privind spațiul aerian și maritim în partea estică a Golfului Finlandei, au anunțat forțele sale de apărare pe X, dar le-a și retras ulterior.

„Restricțiile au reprezentat o măsură de precauție menită să asigure capacitatea de acțiune a autorităților și siguranța trecătorilor”, au adăugat aceștia.

Măsura a fost luată în contextul în care drone ucrainene au atacat nord-vestul Rusiei, unde se află importante instalații de export către Marea Baltică și o mare rafinărie de petrol, provocând un incendiu în zona portului Ust-Luga și rănind trei persoane. Resturile unei drone au ucis două persoane în regiunea rusă Smolensk, la granița cu Belarus, au relatat agențiile de știri ruse, citând declarațiile guvernatorului local.

În Ucraina, un atac aerian rus desfășurat în timpul nopții a provocat întreruperi de curent în anumite zone ale bastionului industrial Krivîi Rih, rănind o persoană în al doilea oraș ca mărime, Harkiv, și alte șase în Zaporijjea, au declarat oficialii și serviciile de urgență.