Lilian Darii, convocat la Ministerul rus de Externe: un angajat al Ambasadei R. Moldova la Moscova, declarat persona non grata, ca răspuns la o decizie similară a autorităților de la Chișinău

Ambasadorul R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat marți, 10 noiembrie, la Ministerul rus de Externe, unde i-ar fi fost înmânată o notă de protest. Diplomatul a fost informat că un angajat al Ambasadei R. Moldova a fost declarat persona non grata, notează TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Tatiana Barac, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE), a confirmat convocarea ambasadorului Lilian Darii.

„Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova confirmă convocarea ambasadorului R. Moldova în Federația Rusă la Ministerul rus al Afacerilor Externe, precum și decizia autorităților ruse privind expulzarea unui angajat al misiunii diplomatice a R. Moldova la Moscova”, a declarat Barac, fără a oferi alte detalii.

Potrivit agenției de presă controlate de Kremlin, decizia de expulzare a fost luată ca răspuns la declararea persona non grata, pe 23 octombrie, a unui angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău.

Acesta a fost expulzat după ce o dronă rusească încărcată cu explozibil a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință din satul Chiștelnița, raionul Telenești.

MAE a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și securității R. Moldova, care reprezintă „o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor”.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a subliniat MAE.

Totodată, autoritățile de la Chișinău au solicitat atunci Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea regională și viețile oamenilor.

Prin urmare, ca măsură de răspuns la incident, MAE a anunțat că un colaborator al Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova va fi declarat persona non grata.