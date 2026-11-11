ULTIMA ORĂ Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al R. Moldova

Doua rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al R. Moldova în dimineața zilei de miercuri, 11 noiembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, a anunțat Ministrul Apărării.

Conform Ministerului, prima racheta a traversat frontiera de stat la ora 06:04 din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă cu părăsirea spațiului aerian național la ora 06:09 în direcția localității Starocazacie, regiunea Odesa, Ucraina.

A doua rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:06 din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Pervomaisc, segmentul transnistrean, cu părăsirea spațiului aerian național la ora 06:10 în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa, Ucraina.