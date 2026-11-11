Sute de școli din Italia au fost evacuate după amenințări cu bombă. Mesaje similare au fost trimise în mai multe țări

Miercuri, la ora 10:00, ora locală, 312 școli din Italia au primit același e-mail: „Un dispozitiv exploziv puternic, cu un detonator de la distanță, a fost lăsat în clădirea dumneavoastră”. Deși guvernul consideră că amenințarea este o farsă, aceasta a stârnit totuși îngrijorări cu privire la „războiul hibrid” în Europa. Mesaje similare au fost trimise în Irlanda de Nord, Irlanda și Bulgaria, potrivit DW.

Majoritatea școlilor afectate se aflau în Roma, dar și alte câteva orașe importante au primit același mesaj. Antonello Giannelli, șeful Asociației Naționale a Directorilor de Școli, a declarat că a fost „în mod clar opera unui escroc” care încearcă să semene haos.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a declarat că a fost conceput și pentru a „semăna teroare” pentru mii de familii.

Cabinetul prim-ministrului Giorgia Meloni va convoca o reuniune de urgență pe 11 noiembrie, a confirmat Palazzo Chigi.

„Guvernul monitorizează îndeaproape numeroasele rapoarte despre amenințări cu bombă la școli. Agențiile de aplicare a legii și instituțiile guvernamentale de la toate nivelurile lucrează pentru a monitoriza situația și a liniști cetățenii, familiile și personalul școlilor. În acest moment, pe baza investigațiilor efectuate, nu există dovezi care să sugereze existența unui pericol concret. Mai degrabă, rapoartele par să facă parte dintr-o strategie menită să provoace alarmă”, a declarat Meloni într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

Îngrijorări legate de războiul hibrid

E-mailul amenințător trimis școlilor italiene a fost semnat cu același nume fals ca și mesaje similare care au fost trimise pe 6 noiembrie redacțiilor din Bulgaria și Irlanda.

Aproximativ 300 de școli din Irlanda de Nord au fost, de asemenea, afectate, deși nu a fost imediat clar dacă amenințările au provenit de la același expeditor.

Atacurile hibride recente asupra supermarketurilor, controlorilor de trafic aerian, băncilor de sânge și radiodifuzorilor din Europa au stârnit îngrijorări în rândul liderilor că acest lucru ar putea face parte dintr-o încercare coordonată de război hibrid.

Franța l-a convocat pe ambasadorul iranian cu privire la atacurile cibernetice care au cauzat dezghețarea congelatoarelor supermarketurilor, dar Teheranul a negat orice implicare.

Crosetto a avertizat, de asemenea, împotriva tragerii de concluzii pripite, spunând: „Nu este întotdeauna opera unor țări străine sau a unor entități ostile.” Există, de asemenea, persoane care caută atenție și nebuni care „vor pur și simplu să dezlănțuie haos”.