Avioanele de pasageri din Europa primesc, pentru a doua oară în această săptămână, mesaje privind prezența unor bombe la bord

Peste zece avioane care efectuau curse în Europa au primit, joi, 5 noiembrie, amenințări cu bombă la bord. În urma verificărilor, nu au fost găsite dispozitive explozive, însă cel puțin trei aeronave au fost nevoite să aterizeze pe alte aeroporturi decât cele de destinație. Este al doilea caz de amenințări în masă cu bombă la bordul avioanelor de pasageri în decurs de o săptămână, notează BBC.

Amenințări cu bombă au fost primite joi, 5 noiembrie, de trei aeronave Ryanair care efectuau curse spre capitala Bulgariei, Sofia: FR6410, de la Madrid, FR3606, de la Copenhaga, și FR1730, de la Londra (aeroportul Stansted). Pentru escortarea avioanelor au fost ridicate în aer avioane de vânătoare MiG-29 ale Forțelor Aeriene Bulgare.

Zborul de la Londra a fost redirecționat către Plovdiv, la decizia companiei aeriene și a echipajului, în timp ce celelalte două aeronave au aterizat conform programului, au anunțat reprezentanții Ministerului Transporturilor din Bulgaria.

La bordul niciunuia dintre avioane nu au fost găsite dispozitive explozive.

Și-a schimbat ruta și o aeronavă a companiei irlandeze Aer Lingus, care a primit amenințări în timpul zborului de la Dublin spre Roma. Avionul a aterizat pe aerodromul militar Évreux, din nordul Franței.

Zborul Wizz Air W46387, de la Milano-Malpensa spre aeroportul Chopin din Varșovia, a fost redirecționat către Viena, în timp ce aeronava care efectua cursa W43064, de la același aeroport din Milano spre București, a aterizat conform programului.

Amenințări cu bombă au primit și zborurile FinnAir AY1761 (de la Helsinki spre aeroportul Fiumicino din Roma) și AY1471 (de la Helsinki spre Viena), LOT LO235 (de la Varșovia spre Bruxelles), Aegean Airlines A3552 (de la Salonic spre Milano-Malpensa), precum și o altă cursă Ryanair, FR8953, de la Porto spre Milano-Malpensa. Toate aceste aeronave au aterizat pe aeroporturile de destinație.

Alte patru avioane, care se îndreptau spre Praga, au primit, de asemenea, amenințări cu bombă. Poliția le-a verificat după aterizare, însă nu a găsit dispozitive explozive. Nu au fost precizate cursele vizate.

Cine ar fi responsabil?

Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele acestor amenințări. Nu au fost făcute publice nici detalii despre persoanele care au primit mesajele. Marți, reprezentantul Ministerului de Interne al Bulgariei, Liubomir Nikolov, declara că amenințările au fost transmise prin e-mail și vizau nu doar aeronave, ci și „diverse instituții”.

Agenția italiană ANSA, citând surse apropiate anchetei, scrie că amenințările cu bombă privind zborurile FinnAir, de la Helsinki spre Roma, și Aer Lingus, de la Dublin spre Roma, au fost transmise printr-un singur e-mail anonim.

Mesajul, redactat în limba italiană, a fost primit joi dimineață, la primele ore, pe adresa electronică a operatorului aeroporturilor din Roma, Aeroporti di Roma (ADR), precum și a altor companii care activează pe aeroportul Fiumicino. Subiectul e-mailului era „Sesizare privind o amenințare” (segnalazione minaccia). Potrivit ANSA, și mesajele privind amenințările cu bombă la bordul unor curse Ryanair care zburau spre Roma la începutul acestei săptămâni au fost redactate în italiană.

Reprezentanții ADR au confirmat pentru BBC că au primit un e-mail care conținea o „sesizare privind o amenințare”. Mesajul era semnat de „luptătorii statului masculin”, care susțin că luptă împotriva „regimului feminist” și vor să-și „lase amprenta în istorie”. În e-mail, aceștia amenințau că vor „colora cerul în roșu”, aruncând în aer avioane.

Expertul în aviație Marco Chan a declarat pentru BBC că amenințările cu bombă sunt „cel mai probabil false, însă este corect ca acestea să fie tratate ca fiind reale”. El a explicat că transmiterea unor astfel de amenințări costă foarte puțin, în timp ce consecințele pentru companiile aeriene, aeroporturi și forțele aeriene sunt extrem de costisitoare.

Deocamdată, este dificil de stabilit dacă amenințările cu bombă transmise în această săptămână fac parte dintr-o acțiune coordonată sau dacă sunt opera unor imitatori, a adăugat expertul.

Patru avioane de pasageri au fost vizate de alerte cu bombă în Europa pe 3 noiembrie.