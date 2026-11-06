Amenințări cu bombă în mai multe redacții din Europa după alertele false care au perturbat zborurile de pasageri

Redacții din Irlanda și Bulgaria au primit vineri, 6 noiembrie, prin e-mail, amenințări cu bombă de la un presupus „Mikhail Andropov”. Alertele vin după un val de amenințări false care au perturbat zborurile de pasageri din toată Europa în ultimele zile, potrivit Reuters.

Mesajele, trimise postului bulgar Nova TV și postului public irlandez RTE, care și-a evacuat sediul, purtau titlul „Mesaj către Occident” și prezentau amenințările ca fiind începutul unei serii de atacuri asupra mijloacelor de transport din întreaga Europă. Postul britanic Sky a declarat, de asemenea, că a primit o amenințare la adresa securității.

Reuters nu a reușit să stabilească identitatea expeditorului, originea e-mailurilor sau dacă acestea proveneau, de fapt, din aceeași sursă ca și amenințările la adresa unora sau a tuturor zecilor de zboruri afectate începând de marți. Nu s-au găsit dispozitive explozive, iar toate avioanele au aterizat în siguranță.

Joi, 5 noiembrie, companiile aeriene și aeroporturile din Italia au primit e-mailuri amenințătoare care pretindeau că provin de la un grup de campanie rus interzis, deși originea acestora nu a putut fi verificată.

Aproximativ șase zboruri au fost perturbate într-un fel sau altul marți, 3 noiembrie, și peste 20 de zboruri joi, unele dintre ele efectuând aterizări neplanificate sau fiind escortate către destinațiile lor de avioane de vânătoare.

Pe 6 noiembrie, avioane de vânătoare au escortat avioanele comerciale care zburau de la Bruxelles la Sofia și de la Praga la București și Cipru prin spațiul aerian maghiar, din cauza unor amenințări cu bombă, a declarat ministrul maghiar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi.

Val de sabotaj în toată Europa

Mulți oficiali au asociat această campanie cu sprijinul acordat de Europa Ucrainei în războiul său împotriva forțelor ruse, acuzând Moscova de o campanie de perturbări „hibride” care sunt, în esență, ieftine de pus în aplicare, ușor de negat și despre care nu se așteaptă să declanșeze o reacție armată. Moscova a negat cu tărie orice implicare.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat pentru postul național de televiziune TVE că, deși va fi nevoie de timp pentru a stabili exact ce s-a întâmplat, „nu poate fi o simplă coincidență faptul că atât de multe incidente cu exact același mod de operare au loc în toată Europa”.