Patru avioane de pasageri, vizate de alerte cu bombă în Europa

Două avioane de pasageri au fost verificate la Varșovia, iar un al treilea avion – în Murcia, Spania, în urma unei serii de amenințări cu bombă. De asemenea, potrivit presei locale din Bulgaria, un avion care venea din Israel a aterizat, de asemenea, pe aeroportul din Sofia, după ce a fost primită o amenințare cu bombă prin e-mail, scrie BBC.

Un zbor de pe aeroportul Heathrow din Londra a efectuat o aterizare neprogramată pe aeroportul Varșovia-Modlin, unde aeronava a fost verificată de specialiști. Avionul se îndrepta spre principalul aeroport al capitalei poloneze, Chopin, și avea la bord 181 de persoane.

Un al doilea zbor, de la Copenhaga spre aeroportul Chopin, a fost, de asemenea, vizat de o amenințare cu bombă, relatează presa daneză. Aeronava a aterizat conform programului.

Între timp, un avion Ryanair care zbura de la Manchester a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Murcia, în sudul Spaniei, din cauza unei alte amenințări. La bordul aeronavei se aflau 121 de persoane, inclusiv membrii echipajului, potrivit lui Francisco Lucas, delegatul Guvernului spaniol în regiunea Murcia.

Incidentele separate au avut loc la o zi după ce un avion Wizz Air, care efectua o cursă de la Londra Luton, a aterizat de urgență la Budapesta, fiind escortat de un avion de vânătoare maghiar, în urma unei amenințări cu bombă.

Aeroportul Varșovia-Modlin a fost redeschis, însă autoritățile continuă verificările uneia dintre aeronavele vizate de amenințări, a anunțat administrația aeroportului. „Pasagerii și membrii echipajului se află în continuare în sălile de sosiri, în așteptarea unor instrucțiuni suplimentare”, se arată în cel mai recent comunicat al instituției. Totodată, mai multe zone ale aeroportului rămân închise până la noi dispoziții.