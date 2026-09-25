Indemnizațiile de până la 4000 de lei pentru bugetari vor fi achitate în octombrie. Banii au fost transferați autorităților locale și centrale

Mijloacele financiare necesare pentru efectuarea plății unice pentru angajații din sectorul bugetar au fost repartizate autorităților locale și centrale, odată cu publicarea ordinului Ministerului Finanțelor în Monitorul Oficial, anunță ministra Victoria Belous. Plățile vor începe în luna octombrie curent.

Astfel, angajații din sectorul bugetar, care au un venit mediu lunar de până la 20 000 de lei, vor beneficia de o indemnizație unică de până la 4 000 de lei. În acest scop, din bugetul de stat au fost alocate 585 de milioane de lei.

„Achitarea plății unice cu caracter excepțional pentru angajații din sectorul bugetar va începe în luna octombrie 2026”, a comunicat Ministerul Finanțelor.

Profesorii vor primi o indemnizație unică de 4 000 de lei. În cazul angajaților din domeniul apărării naționale, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției, suportul financiar acordat va fi de 3 000 de lei, iar personalul tehnic, paznicii, bucătarii și personalul auxiliar vor primi o indemnizație unică de 2 000 de lei.