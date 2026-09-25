VIDEO Dosarul „Kuliok”: Procurorii solicită modificarea învinuirii aduse lui Igor Dodon „în sensul agravării”. Socialistul, prezent în instanță

La Curtea Supremă de Justiție (CSJ) are loc vineri, 25 septembrie, o nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat socialist Igor Dodon, prezent de această dată în fața judecătorilor. Procurorii au înaintat instanței un demers cu privire la modificarea învinuirii aduse socialistului.

Totodată, Vitalie Codreanu, unul dintre procurorii de caz, a declarat că martorul acuzării Adrian Radu, fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc, nu s-a putut prezenta nici de această dată la ședința de judecată.

Procurorul le-a prezentat judecătorilor procesul-verbal și ordonanța privind aducerea silită a acestuia în instanță.

„Potrivit procesului-verbal care a fost semnat astăzi și prezentat acuzării rezultă că ofițerul superior de sector s-a deplasat la domiciliul lui Radu Adrian, însă la domiciliu nu a fost găsite careva persoane și, la fel, a comunicat faptul că, fiind contactat prin intermediul telefon mobil, acesta a comunicat că nu este în oraș, este plecat în alte țări, în scop de serviciu, fapt de duce la imposibilitatea prezentării acestuia în incinta organului de justiție”, a declarat Vitalie Codreanu, menționând că nu cunoaște când martorul se va întoarce.

Ulterior, procurorul de caz Petru Iarmaliuc a înaintat un demers prin care solicită modificarea învinuirii aduse inculpatului Igor Dodon „în sensul agravării”, pentru „comiterea infracțiunii de corupere pasivă de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale”.

„Au fost epuizate toate celelalte aspecte de procedură. După cum am comunicat, noi avem ordonanța emisă pe 25 septembrie 2026 cu privire la învinuirea adusă inculpatului Dodon. Urmează să i-o aducem la cunoștință domnului Dodon în ședința de judecată, în prezența apărătorilor, și să prezentăm instanței de judecată această învinuire. Succint, onorată instanță, constă în faptul că, în conformitate cu art. 326 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum și cu art. 8 și 10 din Codul penal, noi modificăm învinuirea inculpatului Igor Dodon în sensul agravării, adusă la data de 26 septembrie 2022, fiind învinuit de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (3) lit. a), b) și c), precum și art. 42 alin. (3) din Codul penal…, în redacția Codului penal în vigoare la data săvârșirii faptelor. Este vorba despre două episoade privind comiterea infracțiunii de corupere pasivă de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale, reieșind din probele cercetate în ședința de judecată, din audierile martorilor și din probele cercetate suplimentar”, a declarat procurorul Petru Iarmaliuc în ședința de judecată.

TV8 notează că apărătorii fostului președinte au solicitat instanței un termen de o lună pentru a studia documentul.

Potrivit lui Iarmaliuc, ar fi vorba despre două episoade distincte din perioada martie – iunie 2019. Mai exact, pe 4 iunie, acesta ar fi acceptat și primit prin intermediari mijloace financiare necuvenite, iar trei zile mai târziu, pe 7 iunie, ar fi pretins alte sume de bani în beneficiul aceleiași structuri infracționale. Totodată, procurorii au menținut și învinuirea privind organizarea acceptării cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, mai scrie TV8.





Detalii despre dosarul „Kuliok”

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Centru a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova care a fost emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

La ședința de judecată din 14 august a fost audiată deputata Zinaida Greceanîi, fostă preşedintă a Parlamentului și a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), în calitate de martor al apărării în dosarul „Kuliok”. Asistată de avocatul său, Zinaida Greceanîi a făcut declarații în legătură cu situația politică de după alegerile parlamentare din 2019. Ea a susținut, între altele, că nu credea în formarea unei coaliții între PSRM, partid pe care îl conducea la acel moment, și fostul Partid Democrat, condus la acea vreme de Vladimir Plahotniuc. Politiciana susține că reprezentanții PDM ar fi solicitat ca funcția de prim-ministru să-i revină lui Plahotniuc și că, în perioada 2018–2019, PSRM s-ar fi confruntat cu mai multe presiuni din partea formațiunii politice.

De asemenea, aceasta a confirmat că Ion Ceban și Vlad Bătrîncea au fost desemnați negociatori ai PSRM pentru discuții despre formarea coaliției. „Ei veneau și ne informau că reprezentanții acelui partid au asemenea gânduri, că ceilalți puneau acele condiții (…). Cu PDM-ul au fost doar discuții sugestive, discuții concrete de formare a coaliției n-au fost (…)”, susține Greceanîi.

Totodată, politiciana a recunoscut că i-a cerut lui Dodon să poarte discuții cu reprezentanții PDM privind formarea unei coaliții.

„Domnul Dodon avea o experiență politică destul de vastă. Domnul Dodon este mai calm și l-am rugat să meargă să discute, inclusiv cu cei de la PDM (…). Cu domnul Plahotniuc n-am avut nicio discuție. Pe domnul Plahotniuc, până să vină în Parlament, l-am văzut o singură dată prin Guvern și nici nu știam cine este. Am întrebat colegii cine este și de unde s-a luat (…). Eu mai multă încredere aveam în domnul Dodon, că ar ști cum să negocieze, decât singură în sine. Avea experiență (…)”, a spus ea.

La ieșirea din sala de judecată, Greceanîi a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, menționând că „toate declarațiile” le-a făcut în sala de judecată.