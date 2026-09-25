Inspecția procurorilor a inițiat verificări disciplinare privind gestionarea cauzei penale anterioare, după moartea celor două femei din Rezina

În urma omorului a două femei din raionul Rezina la data de 24 septembrie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că Inspecția procurorilor s-a sesizat din oficiu și a inițiat verificări disciplinare privind modul în care procurorul sau procurorii responsabili au gestionat cauza penală anterioară.

„Verificările vizează, în principal, diligența manifestată în investigarea faptelor reclamate, evaluarea riscurilor pentru securitatea victimelor, examinarea necesității aplicării măsurilor preventive și existența unor eventuale omisiuni sau întârzieri nejustificate.

În acest scop, Inspecția urmează să solicite informațiile și materialele relevante din cauza penală, identificarea procurorilor implicați, actele procesuale adoptate, precum și explicațiile scrise ale persoanelor vizate”, comunică CSP.

Potrivit CSP, în funcție de rezultatele verificării, dacă vor fi identificate temeiuri de abatere disciplinară, materialele vor fi transmise Colegiului de disciplină și etică, iar Consiliul Superior al Procurorilor își va exercita competențele prevăzute de lege la etapele procedurale ulterioare.

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV) a anunțat că s-a autosesizat și colectează informații de la instituțiile responsabile, după ce Poliția a anunțat despre două persoane care au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina.

În spațiul public a apărut informația că ar fi vorba despre o mamă și o fiică. Oamenii legii au informat anterior că un bărbat a fost reținut pentru 30 de zile, care figurează într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței de judecată.

Potrivit oamenilor legii, cazul a fost înregistrat la 19 septembrie, după ce Poliția a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112.