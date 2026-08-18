UPDATE Sindicatele din educație ies la protest. Reacția Guvernului: „În cel mai scurt timp, Executivul va prezenta soluțiile identificate”

UPDATE 12:25 Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a venit cu un comentariu cu privire la protestul anunțat pentru miercuri, 19 august, de FSEȘ și susține că Executivul urmează să prezente soluțiile identificate.

„Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale – o așteptare pe deplin legitimă. Subiectul reprezintă prioritatea numărul unu a Guvernului în această săptămână. În ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile. În cel mai scurt timp, Executivul va prezenta soluțiile identificate”, a scris Ciorici.

Știrea inițială…

Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) anunță organizarea, mâine, 19 august 2026, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, a unei acțiuni de protest, care se va desfășura în intervalul 09:00-11:30. La manifestație sunt așteptați angajați din sistemul educației și științei din întreaga țară. Potrivit FSEȘ, protestul este organizat în contextul solicitărilor privind respectarea angajamentelor asumate de autorități referitoare la majorarea, începând cu 1 septembrie 2026, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Miercuri, 12 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că decizia privind majorarea salariilor cadrelor didactice urmează să fie comunicată în termen de două săptămâni.

FSEȘ subliniază că salarizarea decentă a angajaților din educație constituie o condiție esențială pentru: „asigurarea calității procesului educațional; menținerea specialiștilor în sistem; prevenirea agravării deficitului de cadre; atractivitatea profesiei didactice”.

Revendicările FSEȘ adresate autorităților

respectarea angajamentului privind majorarea salariilor de la 1 septembrie 2026;

identificarea și aprobarea unor soluții reale pentru creșterea veniturilor angajaților din educație și știință;

implementarea unei politici salariale capabile să atragă și să mențină personal calificat;

recunoașterea rolului strategic al educației și al muncii cadrelor didactice și auxiliare în dezvoltarea societății.

„Acțiunea sindicală nu este îndreptată împotriva elevilor, studenților sau părinților. Dimpotrivă, FSEȘ apără dreptul la o educație de calitate, care presupune profesioniști bine pregătiți, motivați și remunerați corespunzător.

Nu cerem privilegii, cerem respectarea angajamentelor asumate și o salarizare care să reflecte importanța muncii din educație și știință. Fără investiții în oameni, nu putem vorbi despre un sistem educațional performant și despre un viitor sigur pentru societate”, a declarat FSES, printr-un comunicat de presă.

Anterior, Guvernul a precizat că „noua lege a salarizării este strâns legată de aprobarea politicii fiscale” și că, „odată cu definitivarea politicii fiscale, instituțiile responsabile vor oferi detalii despre noua lege a salarizării și termenul preconizat pentru intrarea acesteia în vigoare”.

Totodată, miercuri, 12 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a susținut că, în două săptămâni, va anunța decizia privind majorarea salariilor cadrelor didactice.