Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, își anunță demisia

Președinta Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, anunță că și-a depus luni, 3 august, demisia. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Vițu a deținut această funcție timp de cinci ani.

„În legătură cu o anticipată schimbare în viața mea profesională, mi-am depus azi demisia din funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului. Le mulțumesc colegilor pentru susținere și efortul depus în cei aproape 5 ani, pentru ca misiunea autorității naționale de reglementare, și anume cea de a servi interesul public și de a proteja spațiul informațional al țării, să fie realizată. CA este o instituție vocală în rândul organizațiilor europene de profil, contribuie la procesul de integrare europeană, dar, și mai important, se îngrijește ca oamenii să aibă parte de programe audiovizuale de o calitate mai bună, mai aproape de probleme lor și cu un mai mult respect față de rigorile legii”, a scris Vițu.

Liliana Vițu-Eșanu a fost propusă pentru funcția de membră a CA de către Guvern. Potrivit CV-ului, din 2018, ea a fost coordonatoare pe comunicare și media la Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova. Aproape un an a fost directoarea proiectului „Susținerea radiodifuziunii publice”, în cadrul Internews Kârgâzstan. Din iunie 2013 până în februarie 2015 a fost purtătoare de cuvânt a prim-ministrului de atunci, Iurie Leancă. Anterior a fost directoare pentru dezvoltare strategică la Centrul pentru Jurnalism Independent, precum și directoarea Departamentului de știri și dezbateri la postul Moldova 1.

A mai lucrat în calitate de coordonatoare de programe la Institutul Republican Internațional din Moldova, coordonatoare pe comunicare la Fundația Eurasia, ofițeră de presă și relații cu publicul la Ambasada Marii Britanii la Chișinău. Anterior a fost corespondentă BBC Word Service în Moldova și expertă pe Moldova la Economist Intelligence Unit (Marea Britanie). În 1998, ea a făcut Școala BBC la București. Este licențiată în Jurnalism și Științe ale Comunicării și deține un master în studii europene moderne la Universitatea Metropolitană din Londra.

Liliana Vițu este căsătorită cu Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice (ASP).