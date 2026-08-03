LIVE TEXT Atac cu o bombă rusească în regiunea Zaporijjea. Opersoană a murit și una este rănită. Război în Ucraina, ziua 1622

UPDATE 08:50 Un atac cu o bombă teleghidată rusească, efectuat în dimineața zilei de 3 august, a ucis un bărbat și a rănit o femeie în districtul Zaporijjea.

Potrivit Ukrinform, Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, a relatat acest lucru pe Telegram.

„O bombă teleghidată inamică a distrus locuințe private în Novotroitske, provocând un incendiu.”

„Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost ucis, iar o femeie în vârstă de 85 de ani a fost rănită. Aceasta primește asistența medicală necesară”, a declarat Fedorov.