DOC Un bărbat care a agresat doi polițiști a ajuns după gratii: „A opus rezistență și le-a aplicat lovituri cu pumnii și picioarele”. Inculpatul și-a recunoscut vina

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost condamnat la un de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru violență împotriva unei persoane cu funcție de răspundere, anunță luni, 3 august, Procuratura municipiului Chișinău. La această pedeapsă a fost adăugată parțial pedeapsa stabilită prin sentința din 6 august 2025, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni de închisoare.

Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă, inculpatul este Vladislav Pancenco.

Potrivit unui comunicat al PG, în seara zilei de 16 iulie 2025, bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a intrat într-un magazin din orașul Vadul lui Vodă, de unde a încercat să sustragă două sticle cu băuturi alcoolice. Acesta a fost observat de paza magazinului și oprit în apropiere.

Inițial, bărbatul a negat că ar fi sustras bunurile. Ulterior, după ce i-au fost prezentate imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care îl surprindeau luând cele două sticle cu alcool, acesta a restituit bunurile.

„Întrucât acesta manifesta un comportament agresiv, la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție. Polițiștii i-au cerut în repetate rânduri să se conformeze cerințelor legale și să urce în automobilul de serviciu pentru a fi condus la inspectoratul de poliție. Acesta a refuzat, adresându-le oamenilor legii cuvinte necenzurate și i-a amenințat cu răfuială fizică.

În momentul în care polițiștii au încercat să-l urce în autospecială, acesta a opus rezistență și le-a aplicat lovituri cu pumnii și picioarele. Ulterior, fiind urcat în automobilul de serviciu, bărbatul a continuat comportamentul agresiv, lovind cu pumnii și picioarele în interiorul automobilului și deteriorând mai multe componente ale acestuia”, menționează reprezentanții Procuraturii.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Conform Procuraturii, bărbatul nu se afla la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru mai multe infracțiuni: în anul 2018 – pentru circulația ilegală a drogurilor; în anul 2022 – pentru dezertare (părăsirea unității militare); în anul 2024 – pentru două infracțiuni de furt și escrocherie; iar în anul 2025 – pentru delapidarea averii străine.

Sentința este cu drept de apel.

Potrivit legii, persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.