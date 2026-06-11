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Un bărbat internat în spitalul Ștefan Vodă, care risca să cadă de la etaj, a fost salvat de pompieri

Sursa: Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească/Facebook

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce s-a aflat în pericol de cădere de la înălțime pe teritoriul Spitalului Raional din orașul Ștefan Vodă, conform unui comunicat de presă.

Incidentul a avut loc la data de 10 iunie, la ora 15:32. Potrivit informațiilor, un bărbat, internat recent în instituția medicală, a ieșit prin balconul salonului și s-a urcat pe un cablu amplasat între etajele trei și patru ale clădirii cu cinci niveluri, „existând un risc iminent de cădere”.

„La fața locului a intervenit efectivul Unității salvatori și pompieri Ștefan Vodă. Datorită intervenției prompte, salvatorii au reușit să extragă persoana în siguranță și să o readucă în interiorul clădirii prin balconul de la etajul trei.

Ulterior, bărbatul a fost preluat și predat personalului medical pentru acordarea asistenței de rigoare”, notează IGSU.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 ore salvatorii și pompierii au intervenit în 44 de situații de risc.

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