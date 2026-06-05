Editorial Moldova a pierdut alegerile

Duminică a fost ultima zi de primăvară. Și au avut loc alegeri la Orhei, Taraclia și în alte câteva localități. A fost o zi de primăvară rece, cu urmări din cele care nu se văd bine acum, dar care se vor fructifica în viitorul apropiat.

Orașul Orhei, care a fost un leagăn al luptei pentru independența față de Rusia, a ajuns în ultimul deceniu să voteze foarte activ un pilon al spălătoriei rusești de bani, de creiere și de valori. Ilan Șor a dominat orașul Orhei și satele din împrejurimi, creând piramide de influență obscură, plătită din bani penali. În ultimii ani, o făcea chiar de la distanță, fiind stabilit la Moscova. La referendumul pentru alegerea vectorului european din 2024, raionul Orhei a votat în majoritate împotrivă. În schimb, la parlamentarele din 2025, raionul Orhei a votat majoritar pentru PAS, un partid proeuropean, și a părut un semn bun. Dar nu erau motive de relaxare.

Pe 31 mai 2026, în orașul Orhei a avut loc al doilea tur al alegerilor locale pentru alegerea primarului. Învingătorul este Ramiz Ansarov, un jurist care nu prea știm ce a făcut în viața sa și de ce e demn să conducă această primărie. Bine, după ce prin această primărie s-au perindat un șir de politicieni cu probleme penale, cum ar fi Șor, Verejanu, Cociu, acuzați de participare la acțiuni politice finanțate ilegal, ar fi fost cazul ca Primăria Orhei să fie condusă de o persoană care să fie preocupată de integritate mai mult decât de orice.

Noul primar Ansarov nu se știe dacă are experiență și abilități de a conduce o primărie atât de complexă precum e cea de la Orhei, dar dacă ne uităm la CV-ul său și la datele publice despre el, vedem că a avut în primul rând probleme de integritate. Cu ceva ani în urmă, fiind angajat al structurilor de forță ale R. Moldova, fiind în deplasare pe banii contribuabililor moldoveni, a fost prins furând dintr-un magazin din Budapesta. Polițistul Ansarov, care trebuia să aibă grijă de ordinea publică, a fost prins încălcând ordinea publică. Mai departe, ceea ce știm despre el e că s-a perindat prin niște partide care sunt foarte departe unul de altul. Întâi a fost observat făcând parte din PAS, partid căruia i s-a alăturat după ce a fost prins cu furtișagul, fiind dat afară din organele de drept. Apoi a plecat din PAS și s-a alăturat formațiunii Irinei Vlah, care a fost scoasă din competiția electorală din anul trecut, alături de alte câteva formațiuni care au creat așa-zisul „Bloc Patriotic”. La alegerile din Orhei, Ansarov a candidat „independent” și a câștigat cu 57,8 % din voturi. Acum el este primar.

Contracandidatul lui Ansarov a fost Sergiu Aga, preot și activist localnic, persoană fără probleme de integritate și cu aspirații democratice. Și-a pus și el întrebarea retorică și întrebăm și noi:

unde a fost unitatea votanților proeuropeni în acest scrutin local? Unde au fost partidele proeuropene, inclusiv PAS, care a luat majoritatea la parlamentare în acest raion? Unde a fost cooperarea pentru a merge spre integrarea europeană cu un oraș Orhei condus de proeuropeni? Se pare că nu avem un răspuns clar la această întrebare. Dar e bine să-l avem pentru alegerile din anul viitor.

De cealaltă parte, la Taraclia, unde au avut loc alegeri locale în aceeași ultimă duminică de mai, tabloul la fel nu este roz. E roșu. Scrutinul a fost câștigat de reprezentanta Partidului Socialiștilor. Da, acel partid al cărui lider se duce la Minsk și îl laudă pe Lukașenka, groparul alegerilor libere din Belarus. Apoi, de la Minsk, Dodon pleacă la Moscova, unde laudă regimul terorist de la Kremlin. Apoi revine la Chișinău, ia loc în fotoliul de parlamentar și râde când dronele rusești survolează Republica Moldova.

Lecția acestor alegeri este următoarea: în Moldova nu sunt oameni suficienți, nu există o masă critică din care să-i putem înainta pe cei mai buni dintre cei buni, ca în final să fie ales candidatul care este extraordinar de integru, talentat și educat. În Moldova, procesele sunt în perpetuă mișcare, scrutinele vin unul după altul și se vede că ele vin mult mai repede decât își pot partidele crește candidați și mai repede decât își pot comunitățile responsabiliza partidele. Ceea ce vine suficient de repede în Moldova sunt turbulențele de tot felul: dezinformarea, influența politică rusă, problemele de securitate, prețurile mari, dezamăgirile economice și dronele rusești. Dar asta e Moldova, e singurul stat pe care-l avem, așa că trebuie să lucrăm aici și acum cu ceea ce este. Trebuie să încurajăm tinerii să se implice în procesele politice mai mult. Ca să existe candidați mai buni mâine, trebuie să pornim o mare campanie națională privind integritatea, ca să nu mai îndrăznească orice hoț de buzunar sau de miliarde să candideze, ca să nu existe probabilitatea că orice cetățean se va lăsa corupt prin vânzarea unui vot.

La anul, în 2027, Republica Moldova are alegeri locale în toate primăriile. Alegerile acestea vin concomitent cu reforma dificilă a administrației locale. După care, partidele, politicienii, candidații și cetățenii practic nu vor reuși să se dezmeticească bine că le vor pica pe masă alegerile prezidențiale și parlamentare din 2028 și 2029. Anunțăm din timp că operațiunile de influență străină deja iau turații. E nevoie de partide proeuropene în competiții sănătoase și de tineri integri care fac partidele mai curate și le duc mai aproape de cetățeni, inclusiv de cei de la Orhei, Taraclia sau Comrat.