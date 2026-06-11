Femeie de 31 de ani, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru omorul amantei concubinului său și al fratelui acestuia
O femeie în vârstă de 31 de ani a fost condamnată la 20 de ani de închisoare, fiind găsită vinovată de omorul a două persoane, anunță joi, 11 iunie, Procuratura Generală (PG).
Potrivit unui comunicat, pe 11 septembrie 2025, inculpata, aflându-se la domiciliul său din raionul Cahul, a consumat alcool împreună cu mai multe persoane. După ce ceilalți participanți au părăsit bucătăria, femeia a rămas la masă cu fratele concubinului său și cu o altă femeie.
„Pe fondul stării de ebrietate și al geloziei, întrucât anterior inculpata o surprinsese pe femeie în pat cu concubinul său, între cele două s-a iscat un conflict. În urma escaladării acestuia, inculpata a înjunghiat femeia cu un cuțit de bucătărie în zona abdomenului, iar bărbatul în zona toracică. Ambele victime au decedat în urma leziunilor suferite”, a scris PG.
Totodată, s-a stabilit că, cu câteva luni înainte de comiterea crimei, între inculpată și victimă avusese loc o altercație, în cadrul căreia inculpata a lovit-o pe femeie cu o scrumieră în cap.
Inculpata nu și-a recunoscut vinovăția în comiterea faptelor de omor.
Conform PG, în ziua crimei, aceasta a fost observată de un trecător în centrul municipiului Cahul, aflându-se pe carosabilul unei străzi și având asupra sa un cuțit de bucătărie, după care a scos un alt cuțit din buzunar.
Totuși, sentința nu este definitivă și poate fi contestată la curtea de apel, în condițiile și termenele prevăzute de lege.
„Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.”