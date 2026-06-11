Femeie de 31 de ani, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru omorul amantei concubinului său și al fratelui acestuia

O femeie în vârstă de 31 de ani a fost condamnată la 20 de ani de închisoare, fiind găsită vinovată de omorul a două persoane, anunță joi, 11 iunie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat, pe 11 septembrie 2025, inculpata, aflându-se la domiciliul său din raionul Cahul, a consumat alcool împreună cu mai multe persoane. După ce ceilalți participanți au părăsit bucătăria, femeia a rămas la masă cu fratele concubinului său și cu o altă femeie.

„Pe fondul stării de ebrietate și al geloziei, întrucât anterior inculpata o surprinsese pe femeie în pat cu concubinul său, între cele două s-a iscat un conflict. În urma escaladării acestuia, inculpata a înjunghiat femeia cu un cuțit de bucătărie în zona abdomenului, iar bărbatul în zona toracică. Ambele victime au decedat în urma leziunilor suferite”, a scris PG.

Totodată, s-a stabilit că, cu câteva luni înainte de comiterea crimei, între inculpată și victimă avusese loc o altercație, în cadrul căreia inculpata a lovit-o pe femeie cu o scrumieră în cap.

Inculpata nu și-a recunoscut vinovăția în comiterea faptelor de omor.

Conform PG, în ziua crimei, aceasta a fost observată de un trecător în centrul municipiului Cahul, aflându-se pe carosabilul unei străzi și având asupra sa un cuțit de bucătărie, după care a scos un alt cuțit din buzunar.

Totuși, sentința nu este definitivă și poate fi contestată la curtea de apel, în condițiile și termenele prevăzute de lege.