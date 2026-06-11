Un moldovean căutat pentru trafic de droguri a fost adus la Chișinău cu sprijinul autorităților americane

Un cetățean al Republicii Moldova, dat în căutare pentru trafic de droguri, a fost returnat în această săptămână în țară cu sprijinul autorităților americane, a anunțat Ambasada Statelor Unite la Chișinău joi, 11 iunie.

Potrivit misiunii diplomatice, operațiunea a fost realizată de Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA, în cooperare cu organele de aplicare a legii din R. Moldova.

„Acest fugar va fi acum adus în fața justiției la Chișinău”, se arată în comunicatul Ambasadei SUA.

Reprezentanții ambasadei au subliniat că acțiunea „reprezintă un nou exemplu al cooperării strânse dintre Statele Unite și Republica Moldova în combaterea criminalității transnaționale”.

Ambasada SUA nu a oferit detalii privind identitatea persoanei returnate sau circumstanțele în care a fost localizată și reținută.