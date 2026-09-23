TVC 21, amendat cu 75 de mii de lei de CA: acuzații neverificate, moderatori afiliați politic și publicitate politică mascată – ce a constatat Consiliul Audiovizualului

Postul de televiziune „TVC 21” a fost sancționat cu 75 de mii de lei de Consiliul Audiovizualului (CA), în urma unui control privind respectarea cerințelor legale referitoare la informarea publicului și comunicările comerciale audiovizuale. Potrivit raportului prezentat în ședința publică a CA, monitorizarea mai multor emisiuni a relevat, între altele, o abordare editorială pe care Consiliul a calificat-o drept părtinitoare, lipsa unor puncte de vedere alternative și elemente susceptibile de a constitui publicitate politică mascată.

Controlul a fost inițiat la 15 iulie 2026, în baza autosesizării membrului CA Ruslan Mihalevschi. Au fost monitorizate ediții ale emisiunilor „Important”, „Главное” și „News Digest”, difuzate în perioada 28 iunie–6 iulie 2026.

Potrivit CA, în programele analizate moderatorii ar fi orientat discuțiile într-o anumită direcție, prezentând predominant o singură perspectivă asupra subiectelor și actorilor politici sau instituționali vizați. Consiliul a mai constatat că unele acuzații și afirmații nu au fost însoțite de argumente, verificări factuale sau puncte de vedere alternative.

O altă constatare a CA se referă la modul în care moderatorii au intervenit în discuții. Potrivit raportului, aceștia au formulat în unele cazuri întrebări sugestive și comentarii apreciative, contribuind la consolidarea mesajelor promovate de invitați.

Ce a constatat CA în emisiunile analizate

În cazul emisiunii „Главное” din 1 iulie, cu Irina Vlah, Consiliul a constatat că discuțiile despre sancțiunile impuse de UE, excluderea partidului „Inima Moldovei” din cursa electorală, guvernare și integrarea europeană au fost purtate, în opinia CA, predominant dintr-o singură perspectivă.

Potrivit raportului, moderatoarea Nina Dimoglo ar fi susținut în mai multe rânduri poziția invitatei, inclusiv prin întrebări sugestive și utilizarea unor calificative precum „веришоринг”, „Сандугейт” și „провластные СМИ”. CA a apreciat că nu au fost prezentate suficiente puncte de vedere alternative.

În cazul emisiunii „Important” din 3 iulie, cu Elena Grițco și Ala Ursu-Antoci, Consiliul a reținut și faptul că moderatorul Nikita Romenschi deținea, la momentul difuzării, funcția de membru al Consiliului de Coordonare al „Gărzii Tinere”, organizația de tineret a PSRM, iar una dintre invitate era colegă de partid cu acesta.

CA a constatat că publicul nu a fost informat despre această circumstanță. Totodată, potrivit raportului, moderatorul ar fi adresat întrebări construite pe anumite premise și nu ar fi solicitat în suficiente cazuri argumente sau surse pentru afirmațiile prezentate de invitate.

Și în cazul ediției „Important” din 6 iulie, cu Dumitru Roibu, CA a constatat o abordare unilaterală. Potrivit Consiliului, moderatoarea Margarita Răducanu ar fi susținut și amplificat unele mesaje ale invitatului, folosind întrebări sugestive și un limbaj pe care raportul îl califică drept favorabil poziției acestuia.

În aceeași emisiune, CA a identificat elemente susceptibile de a constitui publicitate politică mascată, apreciind că unele afirmații ale moderatoarei au contribuit la crearea unei imagini pozitive a partidului „Alianța Moldovenii” și au inclus îndemnuri adresate publicului de a consulta materialele formațiunii.

În cazul emisiunii „Главное” din 6 iulie, cu Serghei Gramma, CA a atras atenția asupra afilierii politice a moderatorului Denis Veatchin și a invitatului. Potrivit raportului, Veatchin a deținut anterior funcții în cadrul „Gărzii Tinere” și a participat la activități ale PSRM, iar în timpul campaniei electorale din 2025 a făcut agitație electorală în favoarea „Blocului Patriotic”.

Consiliul a constatat că publicul nu a fost informat despre această circumstanță și că moderatorul nu ar fi solicitat suficiente argumente sau surse pentru afirmațiile invitatului.

Constatări și în cazul buletinelor „News Digest”

CA a analizat și edițiile „News Digest” din 28 iunie și 6 iulie. Potrivit raportului, în acestea au fost difuzate informații pe care Consiliul le-a considerat neverificate sau prezentate fără context suficient.

Printre problemele constatate se numără și introducerea unui dialog inventat, cu caracter ironic sau satiric, într-un material prezentat în forma unei știri. Potrivit CA, acest lucru putea induce în eroare publicul cu privire la caracterul factual al informației.

Consiliul a mai constatat că unele afirmații au fost prezentate fără indicarea explicită a sursei și fără precizarea faptului că acestea nu au fost confirmate sau comentate de persoanele vizate.

Ce au spus membrii CA

În cadrul deliberărilor, membrul CA Ruslan Mihalevschi, cel care s-a autosesizat și a inițiat controlul, a declarat că moderatorii trebuie să își îndeplinească rolul de arbitru al discuțiilor și să se documenteze înainte de abordarea unor subiecte de interes public.

Președinta CA, Aneta Gonța, a spus că emisiunile analizate au abordat subiecte sensibile, care, în opinia Consiliului, necesitau prezentarea mai multor perspective.

La rândul său, membrul CA Vasile Botnaru a criticat implicarea politică a jurnaliștilor și a susținut că, atunci când un post de televiziune adoptă o poziție critică față de anumite forțe politice, aceasta trebuie susținută prin argumente factuale.