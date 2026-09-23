„Nici miniștrii nu au așa venituri”. Ce salariu avea șoferul fostului șef MoldATSA și cum un deputat a acuzat APP că „s-au comportat ca niște lăcuste” – detalii de la ședința Comisiei de anchetă privind întreprinderile de stat

Salariul de 63 de mii de lei pe lună al unui angajat care a ocupat funcția de șofer în perioada în care MoldATSA era condusă de Dumitru Vangheli și modul în care Agenția Proprietății Publice (APP) gestionează întreprinderile de stat au provocat discuții aprinse la ședința Comisiei parlamentare de anchetă. Președintele comisiei, Dinu Plîngău, a remarcat că venitul șoferului este mai mare decât al unor miniștri, iar deputatul Adrian Cheptonar a acuzat reprezentanții APP că „s-au comportat ca niște lăcuste” în întreprinderile de stat.

„Tot înțeleg, dar la noi e criză și când vezi că un șofer are… Nici miniștrii nu au așa venituri”, a declarat Dinu Plîngău.

Administratorul interimar al MoldATSA, Andrei Cebanu, a precizat că angajatul respectiv nu a ocupat exclusiv funcția de șofer. Potrivit lui, acesta a fost anterior șef adjunct de departament, după care a devenit șofer.

Ședința comisiei a fost marcată și de o dispută între Dinu Plîngău și Natalia Patrașcu, șefa Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări din cadrul APP. Plîngău i-a cerut în cele din urmă acesteia să părăsească ședința, după un schimb de replici privind participarea ei în mai multe consilii de administrație. Patrașcu a respins reproșurile, afirmând că participarea sa în consilii nu indică, în sine, existența unor ilegalități.

În cadrul discuțiilor, deputatul Adrian Cheptonar a acuzat APP că „a făcut-o lată” și că responsabilii Agenției „s-au comportat ca niște lăcuste” în întreprinderile de stat.

Administrator interimar de aproape trei ani la Aeroportul Mărculești

În cadrul aceleiași ședințe a fost discutată și situația Aeroportului Internațional Mărculești, condus de un administrator interimar de aproape trei ani, deși legislația limitează interimatul la șase luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri pentru încă șase luni.

Natalia Patrașcu a declarat că Nicolae Clichici exercită funcția de administrator interimar din 12 decembrie 2023. Potrivit reprezentantei APP, organizarea concursului pentru funcție a fost discutată încă din 2024, însă procedura nu a fost inițiată.

„Având în vedere că la acel moment se lucra la modificarea legii prin care urma să fie transmisă o parte din infrastructura care este gestionată de către instituție, nu se considera oportună inițierea unui concurs”, a explicat Patrașcu.

Explicația a fost contestată de Dinu Plîngău: „Ce înseamnă – nu se considera oportun? Legea spune că trebuie să facem concurs”.

Reprezentanta APP a anunțat că un concurs va fi organizat și a precizat că, în perioada respectivă, la întreprindere era în desfășurare inventarierea activelor.

Aeroportul Internațional Mărculești este o întreprindere de stat aflată în administrarea APP și are 76 de angajați. În 2025, întreprinderea a înregistrat venituri din vânzări de 14,2 milioane de lei și o pierdere netă de 14,1 milioane de lei. În 2024, pierderea netă a fost de 23,5 milioane de lei, iar în 2023 – de 18 milioane de lei.

Demis, după investigația ZdG

Ziarul de Gardă a publicat la 18 iunie o investigație în care a arătat că Dumitru Vangheli, fostul șef al Întreprinderii de Stat Moldatsa, ce avea un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

La 20 iunie, Vangheli a fost demis din funcția de director al Moldatsa. Potrivit deputatului din fracțiunea PAS, Dinu Plîngău, Dumitru Vangheli nu s-ar mai afla pe teritoriul R. Moldova.

CNA: percheziții și raport de integritate

Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții la Moldatsa, la 30 iunie, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. De asemenea, CNA a făcut public un raport de evaluare a integrității Moldatsa, în care a arătat că au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate.

CNA a identificat, de asemenea, „practici defectuoase privind cumulul funcțiilor”. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, „ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare”.

În domeniul dezvoltării profesionale, raportul consemnează „deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor”.