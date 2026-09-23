„Data viitoare o să mă întrebați ce am în pantaloni… Pot să vă arat”: Ion Ceban refuză în continuare să precizeze cum a ajuns în scaunul cu rotile

„Data viitoare o să mă întrebați ce am în pantaloni”. Așa i-a răspuns primarul capitalei Ion Ceban unui jurnalist atunci când a fost întrebat ce totuși s-a întâmplat de avut nevoie de o intervenție chirurgicală la picioare, iar acum folosește un scaun cu rotile.

Cazul a avut loc pe 23 septembrie, la mai bine de o lună de când edilul a anunțat că își întrerupe vacanța petrecută cu familia și revine de urgență în R. Moldova pentru o intervenție chirurgicală la picioare, după ce a suferit un incident.

— N-ați precizat totuși ce s-a întâmplat…

— V-am spus că a fost un accident, nu cred că trebuei să intru în detalii. Data viitoare o să mă întrebați ce am în pantaloni… nu vă supărați, dar chiar este… da? Pot să vă arat (ce am în pantaloni, n.r.) dacă…

Ceban a făcut anunțul despre intervenția chirurgicală într-o postare pe rețelele sociale din 15 august, precizând că va reveni în țară cu o „cursă aeriană obișnuită” și că a decis să vorbească public despre situația sa pentru a evita „speculații și interpretări”.

„Fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare”, a scris edilul.

Edilul nu a oferit detalii despre incidentul care a dus la necesitatea intervenției chirurgicale și nici despre locul în care acesta a avut loc.

Pe 31 august Ion Ceban a reapărut în spațiul public, anunțând că, în perioada următoare, va fi nevoit să folosească un scaun cu rotile. În aceste circumstanțe, Ceban menționează că va vedea „cum stau lucrurile în oraș și din altă perspectivă”.