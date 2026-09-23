Tariful la gaz ar putea crește din nou: Energocom propune majorarea cu încă șase lei. Cum își motivează întreprinderea cererea către ANRE

Gazele naturale s-ar putea scumpi din nou, până la aproximativ 26,25 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, dacă propunerea S.A. „Energocom” va fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Compania a propus un preț de 24,305 lei/m³ fără TVA pentru gazele livrate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă.

Astfel, față de tariful actual de 20,3 lei/m³ cu TVA inclus, aprobat de ANRE începând cu 1 septembrie, noul preț propus ar fi cu aproximativ 5,95 lei pentru un metru cub mai mare, adică o creștere de circa 29%. Prețul actual de 20,3 lei/m³ rezultă din tariful de 18,798 lei/m³ fără TVA, aprobat de ANRE pentru punctele de ieșire din rețelele de distribuție de joasă presiune, care a intrat în vigoare la 1 septembrie.

Cererea depusă de Energocom reprezintă doar o propunere tarifară. Decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține ANRE, după examinarea documentelor și calculelor prezentate de companie.

Energocom își justifică solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Potrivit companiei, de la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă la 15 iulie 2026, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de 42,15%.

Compania invocă, printre factorii care au dus la majorarea prețurilor, intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece.

Potrivit propunerii companiei, prețurile fără TVA variază în funcție de punctul de furnizare, de la 18,744 lei/m³ la intrarea în rețeaua de transport până la 24,305 lei/m³ la ieșirea din rețelele de distribuție de presiune joasă.

ANRE urmează să examineze solicitarea Energocom și să stabilească tariful final.