Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați, pe sensul de ieșire din R. Moldova

UPDATE 12:29 La postul vamal de frontieră Giurgiulești-Galați, traficul a fost fluidizat, iar activitatea se desfășoară în condiții normale, a anunțat Poliția de Frontieră.

Știrea inițială, 11:10:

În dimineața zilei de duminică, 2 august, în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova, a anunțat Poliția de Frontieră.

„Echipele Poliției de Frontieră și ale Serviciului Vamal aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă”, potrivit unui comunicat de presă.

Pentru reducerea timpului de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să aleagă, dacă itinerarul le permite, punctele de trecere a frontiere Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea.