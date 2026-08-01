Site-ul Ministerului Educației, ținta unui atac cibernetic: „Cazul este în curs de investigare”

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează că site-ul instituției a fost ținta unui atac cibernetic. Cazul este în curs de investigare, comunică Ministerul.

„Potrivit informațiilor preliminare, au fost efectuate modificări neautorizate ale codului sursă, care au determinat redirecționarea utilizatorilor către adrese terțe. Totodată, a fost afectată parțial funcționalitatea mai multor pagini ale site-ului”, potrivit MEC.

Instituția precizează că echipele tehnice au intervenit pentru izolarea incidentului, eliminarea modificărilor neautorizate și restabilirea funcționării normale a site-ului.

Mai mult, MEC recomandă utilizatorilor care au accesat site-ul în perioada incidentului să evite interacțiunea cu orice pagină sau conținut suspect și să utilizeze exclusiv canalele oficiale ale ministerului pentru obținerea informațiilor