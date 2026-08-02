Trei persoane și-au pierdut viața în urma unei explozii într-un restaurant din centrul Moscovei

Cel puțin trei persoane au murit și 21 au fost rănite după ce un dispozitiv exploziv artizanal a fost detonat într-un restaurant italian din Moscova, relatează mass-media de stat rusă, citând surse din cadrul serviciilor de securitate, conform BBC.

Explozia a avut loc în jurul orei 20:00, în Piața Kudrinskaia, situată în apropierea centrului orașului.

Comitetul Național Antiterorist a declarat că o femeie care transporta explozibil a încercat să intre în restaurant, dar a fost oprită de un agent de pază.

Dispozitivul a explodat, ucigând-o pe femeie, pe agentul de pază și pe un client al restaurantului „Balzi Rossi”, unde se desfășura o petrecere privată.

Autoritățile nu au precizat cine cred că a fost ținta atacului, dar mulți moscoviți vor bănui că există o legătură cu războiul din Ucraina.

În ultimii ani, mai mulți înalți oficiali militari ruși au fost asasinați în capitala Rusiei și în împrejurimile acesteia. Moscova a acuzat Kievul de aceste atacuri.

Rapoartele inițiale indicau că explozia a avut loc în bucătăria localului, însă restaurantul a emis ulterior un comunicat în care preciza că „a existat o problemă în exterior”.

Restaurantul se află într-unul dintre celebrele zgârie-nori din Moscova, construite în epoca stalinistă, iar străzile din jurul pieței au fost închise temporar.

Un videoclip difuzat de agenția de știri rusă RIA a arătat agenți ai forțelor de ordine înarmați la fața locului, care fusese închis publicului.