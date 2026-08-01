Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii R. Moldova să utilizeze responsabil energia electrică, în contextul stării de alertă declarate în România

În contextul stării de alertă declarate în România pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul scăderii producției de energie electrică, legate de debitul redus al Dunării, piețele regionale se confruntă cu o presiune suplimentară, informează Ministerul Energiei. Deși „Energocom” acoperă necesarul de energie electrică, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energia electrică, în special în orele de vârf.

Situația din prezent poate crește necesarul de import al României și poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice.

„În prezent, S.A. „Energocom” acoperă necesarul de energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova. Astfel, pentru 1 august 2026, Societatea a achiziționat un volum total de 9.523 MWh de energie electrică. Necesarul este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile – 33,05%, contracte bilaterale de import – 51,68%, Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM – 13,85%, și CET-uri – 1,42%”, potrivit Ministerului Energiei.

Conform ME, în orele de vârf, când consumul crește, poate apărea necesitatea unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde energia este, de regulă, mai scumpă.

În acest sens, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național.

„Îndemnăm cetățenii să utilizeze responsabil energia electrică și, acolo unde este posibil, să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18:00–23:00. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, putem contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție”, mai scrie Ministerul Energiei.

Potrivit RFI, România a intrat în stare de alertă energetică, pe parcursul lunii august, după ce seceta și scăderea accentuată a debitului Dunării au redus semnificativ capacitatea de producție a energiei electrice. Anunțul a fost făcut vineri seară de premierul interimar Ilie Bolojan.