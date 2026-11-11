Agresiunile asupra profesorilor trebuie raportate imediat la poliție. Recomandarea MEC

Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a adoptat o recomandare privind protecția cadrelor didactice în cazurile de ultragiere. Documentul recomandă sesizarea imediată a poliției, acordarea sprijinului psihologic și juridic și protejarea profesorilor împotriva presiunilor după depunerea unei plângeri, anunță miercuri, 11 noiembrie, MEC.

Ultragierea cadrului didactic înseamnă jignirea intenționată a onoarei, demnității sau reputației profesionale a acestuia în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Recomandarea vizează situațiile de violență fizică, amenințare sau agresiune verbală gravă împotriva profesorilor, în legătură cu activitatea lor profesională.

„Recomandarea Consiliului de etică vine după examinarea mai multor cazuri care au arătat că administrațiile unor instituții au dificultăți în recunoașterea și gestionarea situațiilor de ultragiere. Potrivit Consiliului, unele cadre didactice nu au beneficiat de măsuri imediate de protecție, iar intervenția conducerii instituției s-a îndreptat inclusiv împotriva profesorilor care au reclamat cazuri de agresiune”, a precizat MEC.

Astfel, Consiliul de etică al MEC recomandă:

Înregistrarea și recunoașterea corectă a cazului. Orice act de violență fizică, amenințare sau agresiune verbală împotriva unui cadru didactic, în legătură cu activitatea sa profesională, trebuie înregistrat și încadrat corect. Sesizarea imediată a autorităților. Conducerea instituției trebuie să anunțe de urgență poliția și să informeze organul ierarhic superior și Ministerul Educației și Cercetării. Raportarea incidentului în cadrul instituției nu înlocuiește sesizarea organelor de drept. Sprijin imediat pentru profesor. Instituția îi asigură cadrului didactic acces la asistență juridică prin sindicate, organele ierarhic superioare sau sistemul de asistență juridică garantată de stat. De asemenea, îi oferă acces la consiliere psihologică prin psihologul școlar ori structurile Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. Accesul persoanei care a comis agresiunea în instituție este limitat temporar, conform regulilor de acces. Implicarea sindicatului. Cu acordul cadrului didactic, conducerea informează organizația sindicală primară sau teritorială. Aceasta poate oferi consultanță juridică, reprezentare și însoțire în relația cu autoritățile, precum și sprijin în monitorizarea cazului. Protejarea profesorului de presiuni și sancțiuni nejustificate. Profesorul nu poate primi o evaluare negativă, nu îi poate fi modificată sarcina didactică și nu poate fi sancționat ori presat să își retragă plângerea pentru că a semnalat ultragierea. Eventualele presiuni pot fi raportate organului ierarhic superior sau ministerului. Răspunderea pentru tolerarea sau comiterea ultragierii. Managerul care nu sesizează prompt poliția, ia măsuri administrative împotriva victimei sau tolerează ultragierea comite o abatere gravă de la Codul de etică al cadrului didactic și riscă sancțiuni disciplinare. Ultragierea se sancționează potrivit articolului 65⁴ din Codul contravențional: amendă de la 10 la 20 de unități convenționale, iar dacă este însoțită de vătămarea integrității corporale — amendă de la 40 la 80 de unități convenționale sau arest contravențional de până la 15 zile. În funcție de gravitatea faptelor, poate interveni și răspunderea penală.

MEC menționează că, din 7 septembrie 2024, ultragierea cadrelor didactice se sancționează contravențional. Măsura a fost introdusă pentru a proteja onoarea, demnitatea și reputația profesională a profesorilor și pentru a descuraja comportamentele agresive față de aceștia. Prevederea se regăsește la articolul 65⁴ din Codul contravențional, introdus prin Legea nr. 136/2024.

Un caz concret de aplicare a sancțiunilor este cel al unei profesoare din raionul Dubăsari, agresată în timpul orelor, în luna mai 2026. Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), a constatat că mama unui elev a insultat-o și a agresat-o fizic, provocându-i leziuni confirmate prin examinare medico-legală. Instanța a găsit-o vinovată de ultragierea personalului didactic însoțită de vătămarea integrității corporale și i-a aplicat o amendă de 2000 de lei.

Recomandarea Consiliului descrie și cazul unei educatoare care a reclamat că a fost filmată, amenințată și insultată în prezența copilului și a altor părinți.

Într-o altă sesizare, o instituție a relatat că, timp de un an, a primit câte două sau trei plângeri pe săptămână din partea avocatei unui părinte. După o plângere care viza cinci profesori și audierea acestora de către poliție, două dintre cadrele didactice au depus cereri de demisie.