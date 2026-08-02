Strășeni: Un bărbat, reținut după ce ar fi amenințat cu o armă o femeie într-o piață

Un bărbat a fost reținut după ce ar fi amenințat cu o armă, pe care o deținea ilegal, o femeie într-o piață din Strășeni, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Duminică, 2 august, în jurul orei 11:00, Poliția a fost sesizată, prin intermediul Serviciului 112, despre faptul că un bărbat ar fi amenințat o femeie cu un obiect asemănător unei arme.

La fața locului, oamenii legii au stabilit că incidentul s-a produs în timpul unui conflict între un bărbat de 52 de ani și o femeie de 70 de ani, bărbatul îndreptând spre femeie un obiect asemănător unui pistol.

În cadrul documentării cazului, de la bărbat a fost ridicat un pistol cu gaz. Totodată, verificările au stabilit că acesta nu figurează în evidențele autorităților ca posesor legal de arme.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.