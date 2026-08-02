Ministra afacerilor externe din Letonia va vizita R. Moldova

Ministra afacerilor externe a Republicii Letonia, Baiba Braže, va efectua o vizită de lucru în R. Moldova, în perioada 3–4 august 2026.

Conform unui comunicat de presă, în cadrul vizitei, ministra afacerilor externe a Republicii Letonia va avea o întrevedere cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi. De asemenea, șefa diplomației letone va fi primită de președinta Maia Sandu, și va avea o întrevedere cu prim-ministrul Vasile Tofan.