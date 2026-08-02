Ministra afacerilor externe din Letonia va vizita R. Moldova
Ministra afacerilor externe a Republicii Letonia, Baiba Braže, va efectua o vizită de lucru în R. Moldova, în perioada 3–4 august 2026.
Conform unui comunicat de presă, în cadrul vizitei, ministra afacerilor externe a Republicii Letonia va avea o întrevedere cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi. De asemenea, șefa diplomației letone va fi primită de președinta Maia Sandu, și va avea o întrevedere cu prim-ministrul Vasile Tofan.
„Vizita reconfirmă relațiile excelente dintre R. Moldova și Letonia și dialogul politic intens dintre cele două state. Aceasta reflectă valorile comune și sprijinul consecvent al Letoniei pentru procesul de integrare europeană și reformele democratice din Republica Moldova”, se arată în comunicat.