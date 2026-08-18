Moscova a lansat, pe 17 august, amenințări la adresa Regatului Unit în urma relatărilor din presă despre utilizarea dronelor britanice în atacurile Kievului din interiorul Rusiei, a scris The Kyiv Independent.

„Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă”, a scris Ambasada Rusiei în Regatul Unit într-un comunicat.

The Times a relatat pe 15 august că, deși misiunile de atac la mare adâncime se bazează în principal pe drone ucrainene, Forțele Armate ale Ucrainei au folosit cu succes și drone britanice pentru a viza rafinării de petrol din apropierea Moscovei și din alte părți.

În calitate de partener militar cheie al Ucrainei, Regatul Unit a furnizat Ucrainei sisteme fără pilot și alte arme. Guvernul său nu a confirmat dacă dronele furnizate de Marea Britanie au fost folosite în atacurile împotriva rafinăriilor rusești.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Marea Britanie a declarat pentru Kyiv Independent că Londra este „angajată să furnizeze echipamentul de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale a (președintelui rus Vladimir) Putin”.

„Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii rusești, în Ucraina, precum și Regatului Unit și aliaților noștri.”

Prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a declarat că guvernul său „face ceea ce a promis de mult timp că va face, adică să sprijine Ucraina 100% împotriva acestui război ilegal”, adăugând că Marea Britanie „va fi acolo când Ucraina va avea nevoie”.

Kremlinul a amenințat în repetate rânduri cu represalii împotriva țărilor occidentale care oferă ajutor de apărare Ucrainei, în contextul în care aceasta se confruntă cu o invazie la scară largă din partea Rusiei.

Declarația Rusiei vine în contextul în care Ucraina a lansat un alt atac la scară largă prin desfășurarea a peste 600 de drone împotriva regiunii Moscova, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin.

Cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, a fost din nou vizat, Ministerul Apărării din Ucraina susținând anterior că forțele sale „au distrus șapte din cele mai mari 10 centre logistice Wildberries”.