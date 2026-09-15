Precizările Poliției după ce o mamă a vorbit public despre un presupus caz de abuz sexual asupra fiicei sale mici: „Expertiza medico-legală nu a constatat semne care să confirme comiterea unui act sexual”

Poliția a venit cu precizări după informațiile apărute în mediul online, în care o mamă comunică despre un presupus caz de abuz sexual asupra fiicei sale minore. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, femeia s-a arătat nemulțumită de faptul că bărbatul bănuit nu a fost reținut, dar și de cum decurge urmărirea penală.

Conform unui comunicat de presă, la 28 mai 2026, Poliția a fost sesizată cu privire la presupuse acțiuni cu caracter sexual comise asupra unei minore din raionul Călărași, în timp ce aceasta se afla în raionul Ștefan Vodă.

„Imediat după sesizare, în regim prioritar, a fost dispusă și efectuată expertiza medico-legală a minorei. Potrivit concluziilor acesteia, nu au fost constatate semne care să confirme comiterea unui act sexual. Poliția a continuat examinarea cazului, întrucât sesizarea viza presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unui minor. Pe acest fapt a fost pornită o cauză penală, fiind întreprinse acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, notează Poliția.

În cadrul urmăririi penale au fost audiate „persoanele relevante și mai mulți martori”, iar minora a fost audiată în condiții speciale.

O persoană a fost identificată și audiată în calitate de bănuit. Aceasta nu recunoaște comiterea faptelor investigate.