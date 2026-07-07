Trump anunță că a discutat cu Putin și Zelenski despre războiul din Ucraina: „Cred că amândoi vor să ajungă la un acord”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 7 iulie, că a purtat discuții cu președintele rus, Vladimir Putin, și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, exprimându-și speranța că războiul din Ucraina se va încheia în curând, relatează agenția britanică de știri Reuters.

„Am avut o discuție foarte bună cu președintele Putin”, a spus Trump în cadrul unei întrevederi cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la summitul NATO din Turcia.

„Am vorbit mult, conversația a durat destul de mult. Imediat după aceea am discutat și cu președintele Zelenski. Cred că amândoi vor să ajungă la un acord (…). Cred că vom reuși să rezolvăm această situație, sper, în curând”, a afirmat Trump.

Zelenski și Trump urmează să se întâlnească miercuri, în marja summitului NATO, după mai multe luni în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, iar Moscova a lansat atacuri masive asupra Ucrainei, soldate doar în luna iulie cu moartea a 50 de persoane în capitala țării.

Zelenski a declarat recent că intenționează să discute despre necesitatea urgentă a Ucrainei de a obține sisteme de apărare antiaeriană pentru a se proteja de atacurile letale cu rachete balistice lansate de Rusia.

„Cred că Europa are nevoie urgentă de propria capacitate de a produce sisteme antibalistice și rachetele de care au nevoie. Cu toții prețuim sistemul Patriot. Este un sistem excelent. Există și altele”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, marți, 7 iulie, la summitul NATO de la Ankara.

„Războaiele de astăzi au arătat că producția actuală de Patriot nu este suficientă pentru a satisface cererea tot mai mare de protecție împotriva rachetelor balistice. Acesta este un fapt. Și trebuie să răspundem acestui fapt. Cei care apără viața au nevoie de mai mulți Patriot. De asemenea, am discutat despre licențele de producție Patriot cu partenerii noștri americani. Vă rog să ne sprijiniți eforturile pentru a realiza acest lucru”, a menționat Zelenski.